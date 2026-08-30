Caniculă la final de august. Cod Galben în 13 județe. Cum va fi vremea în București

FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jonmr

Meteorologii au emis, duminică, o atenţionare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, ce vizează, luni, un număr de 13 judeţe.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), luni, 31 august, între orele 10:00 - 21:00, în Crişana, Banat, Maramureş, în vestul Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Atenţionarea Cod Galben este valabilă pentru judeţele: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman.

ANM precizează că, duminică (30 august), în regiunile vestice şi sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

Vreme călduroasă, cu maxime de 33 de grade în Bucureşti, duminică şi luni

Vremea se va menţine călduroasă în zona Municipiului Bucureşti, duminică şi luni, cu valori termice maxime ce vor ajunge la 33 de grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 30 august, ora 10:00 - 31 august, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil pe parcursul zilei şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 31 de grade şi cea minimă va oscila între 15 şi 17 grade.

De asemenea, în cursul, zilei de luni, 31 august, între orele 9:00 - 21:00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32 - 33 de grade.