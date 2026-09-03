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DCNews Stiri Social Update / Alertă de incendiu la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Nu au fost înregistrate victime

Update / Alertă de incendiu la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Nu au fost înregistrate victime

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Sep 2026
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pompieri masina pompieri
Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Update 1:

​Conform ultimelor informații, un număr total de 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime.

​În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului.

Știre în curs de actualizare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce intervenția evoluează... 

Știre inițială:

Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți. ​

"Conform informațiilor primite de către Centrul Opertiv pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță. ​Informațiile sunt în dinamică", a transmis Ministerul Sănătății într-un comunicat.

La fața locului au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului.

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