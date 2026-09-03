Update / Alertă de incendiu la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Nu au fost înregistrate victime

Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
Update 1:
Conform ultimelor informații, un număr total de 116 persoane de la cele două etaje ale clădirii au fost evacuate/ autoevacuat în siguranță. Nu au fost înregistrate victime.
În prezent, echipajele de intervenție procedează la ventilarea spațiilor clădirii pentru eliminarea fumului.
Știre în curs de actualizare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce intervenția evoluează...
Știre inițială:
Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți.
"Conform informațiilor primite de către Centrul Opertiv pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță. Informațiile sunt în dinamică", a transmis Ministerul Sănătății într-un comunicat.
La fața locului au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului.