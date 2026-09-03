Un bărbat de 74 de ani a fost atacat de urs, după ce mașina în care se afla a lovit animalul

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Miercuri seară, un bărbat în vârstă de 74 de ani, din județul Harghita, a ajuns de urgență la spital după ce a fost rănit de un urs pe DN 13A, în localitatea Sângeorgiu de Pădure. Potrivit IPJ Mureș, bărbatul era pasager într-o mașină care a lovit animalul după ce acesta a pătruns pe carosabil.

Potrivit IPJ, mașina a lovit un urs care a pătruns pe DN 13A. După impact, un pasager de 74 de ani a coborât pentru a verifica situația, însă animalul l-a atacat și l-a rănit la un picior. Un alt pasager, de 48 de ani, a intervenit și a îndepărtat ursul cu un cric, iar apoi animalul a murit.

"Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un autoturism, în timp ce se deplasa pe DN13A, ar fi acroşat un exemplar de urs care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La scurt timp după impact, un bărbat de 74 de ani, din judeţul Harghita, pasager în autoturism, ar fi coborât pentru a verifica situaţia, moment în care ar fi fost atacat de animal, suferind leziuni la nivelul unui membru inferior. Pentru salvarea bărbatului, un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Harghita, ar fi intervenit, reuşind să îndepărteze animalul de victimă cu ajutorul unui cric auto. Ulterior, exemplarul de urs a decedat", a transmis IPJ Argeş într-un comunicat.

Bărbatul a fost transportat la spital unde a primit îngrijirile medicale necesare.

La fața locului au intervenit de urgenţă poliţiştii Secţiei 14 Poliţie Rurală Ghindari, echipaje medicale şi specialişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Mureş, dar şi reprezentanţii fondului cinegetic local.

Cadavrul ursului a fost luat de pe carosabil de către gestionarii fondului cinegetic şi dus la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Mureş, unde urmează să fie efectuate verificările necesare.

Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru a stabili măsurile legale care se impun.

Apropierea de urși poate avea consecințe grave

Incidentul readuce în atenție problema urșilor, mai ales în zonele în care animalele au ajuns să se apropie tot mai mult de drumurile intens circulate. Un exemplu cunoscut este Transfăgărășanul, unde șoferii opresc mașinile pentru a-i fotografia și chiar a-i hrăni.

În ultimele luni Transfăgărășanul s-a confruntat cu mai multe incidente în care turiștii au fost atacați de urși. Mai multe persoane au fost rănite, iar printre victime s-au numărat și cetățeni străini.

Specialiștii atrag atenția că apropierea de animalele sălbatice și hrănirea acestora cresc riscul unor atacuri. Situația afectează și serviciile medicale care trebuie să intervină în urma unor incidente care ar putea fi evitate prin simpla respectare a regulilor de siguranță.

Problemele sunt resimțite și de proprietarii pensiunilor din zonă, care spun că urșii s-au obișnuit cu prezența oamenilor și ajung să se apropie de unitățile de cazare, atrași de resturile de mâncare.