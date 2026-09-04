De ce e greșit să spui „virgulă” pentru a evita o cacofonie. Explicația profesoarei Mariana Badea / video

Profesoara Mariana Badea, la DC EDU.

Evitarea cacofoniilor poate duce, uneori, la folosirea unor soluții greșite în exprimare. Profesoara Mariana Badea a explicat de ce rostirea cuvântului „virgulă” pentru a evita o cacofonie nu este corectă.

Prof. Mariana Badea și Sorin Ivan au vorbit despre modul de comunicare influențat de tehnologie și despre tendința de a folosi texte scurte. Aceștia au vorbit despre greșelile de exprimare, dar și despre importanța cunoașterii limbii și a registrelor stilistice. Profesoara a povestit o întâmplare din perioada în care fiul său, Mircea Badea, era la grădiniță, când acesta a fost pedepsit după ce a folosit cuvântul cacofonii.

„Și în mediul academic există ideea asta: 'Nu mai scrie atât de mult că nu citește nimeni!'. Dar de ce să nu mai citească? Trăim în cultura fragmentului? Credeți că tehnologia ne-a imprimat un mod de comunicare?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Este o sintagmă universal valabilă. Nici măcar fragment nu e! Este vorba de o frază sau de două fraze mici care să poată ajunge la cititor. Deci tautologia e pe locul întâi, pentru că ăștia sunt ceva îngrozitor! Pe mine mă deranjează, că și eu mă uit la televizor, având în vedere că am doi copii care apar ca figuri mediatice”, a spus prof. Mariana Badea.

„Ei știu să comunice bine! Inclusiv când se joacă între registre stilistice, o fac cu știință de limbă și de carte”, a spus Sorin Ivan.

„Păi, de mici așa au fost. De când erau mici i-am corectat. Am și povestit într-un interviu cu Mircea, care a spus că lui nu-i dă voie mama lui să folosească cacofonii. Am mers la grădiniță și l-am găsit la colț! Zic: 'Ce ai făcut?'. Zice: 'Păi, am spus că nu-mi dai voie să folosesc cacofonii'. Și domnișoara educatoare: 'Ați auzit? Iar a spus cuvântul ăsta'. Îl pedepsea că a spus cuvântul 'cacofonii', ea neștiind prea bine la ce se referă. A fost ultima zi de grădiniță la el”, a spus prof. Mariana Badea.

Prof. Mariana Badea: Semnele de punctuație nu se rostesc!

Prof. Mariana Badea a vorbit despre folosirea greșită a construcției 'ca și', utilizată pentru evitarea cacofoniilor, dar și atunci când acestea nu există. Profesoara a criticat și rostirea cuvântului 'virgulă' pentru evitarea cacofoniilor.

„Mă scoate din minți gruparea asta 'ca și'! Ce ziceți de ea? 'Ca și' orice”, a spus prof. Mariana Badea.

„Ca să eviți cacofonia, a rămas și e folosită și când nu trebuie”, a spus Sorin Ivan.

„Mai ales când nu e nicio cacofonie, spui ca și: 'A fost numit ca și inginer-șef' sau 'ca și prim-ministru'. Sau cei mai inteligenți așa, care se cred intelectuali, spun cuvântul 'virgulă' cu voce tare ca să evite cacofonia! Păi semnele de punctuație nu se rostesc! Ce ar fi să zicem: 'Linie de dialog, ce mai faceți, semnul întrebării'? Să vorbim așa!”, a spus prof. Mariana Badea.

„Dar de exprimarea ghilimelelor prin gesturi ce ziceți?”, a spus Sorin Ivan.

„Iepurașul! Oribil! Nici mie nu-mi place”, a spus prof. Mariana Badea.