Ce sunt xenismele și cum se adaptează în limba română. Explicația profesoarei Mariana Badea / video

Prof. Mariana Badea. Sursa: Mariana Badea, Facebook

Termenii străini pătrund constant în limba română, iar unii dintre ei ajung să fie adaptați la sistemul limbii, în timp ce alții își păstrează forma și pronunția de origine.

Prof. Mariana Badea și Sorin Ivan au vorbit despre influența termenilor străini asupra limbii române și au explicat că xenismele sunt cuvinte care nu au fost adaptate și fonetic la limba română. Cei doi au vorbit și despre procesul de adaptare a neologismelor și despre necesitatea folosirii termenilor românești atunci când există echivalente pentru cuvintele străine.

Video:

„Trăim într-o lume a deschiderii, o lume a colaborării, o lume fără frontiere, în care comunicarea se produce în timp real și cu ajutorul tehnologiei, pătrund în limbă mulți termeni străini, în special anglicisme, termeni de origine engleză și pe filieră americană în special, din zona tehnică. Apar și barbarisme, și xenisme, cum le numiți dumneavoastră, și alte 'isme'. Cum priviți?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Fostele anglicisme au fost denumite de lingviștii Academiei Române 'xenisme'. Adică un termen care nu este adaptat nici grafic, nici fonetic limbii în care a intrat, adică limbii române. Nu este adaptat nicicum. Și ați văzut, ele se scriu și se pronunță ca în Anglia, ca în America”, a spus prof. Mariana Badea.

„Trebuie un timp până când sunt asimilați acești termeni în limbă, pentru că, la rândul lor, toate neologismele au fost xenisme. Dacă ne uităm la secolul al XIX-lea, ce facem?”, a spus Sorin Ivan.

„Franțuzismele alea toate au fost adaptate și grafic și fonetic la limba română. N-au rămas așa ca în franceză”, a spus prof. Mariana Badea.

„Unele ar fi și ridicol să fie adaptate. Nu știu cum am scrie benchmarking. Sunt nenumărate, mai ales acestea din zona de marketing, de tehnologie”, a spus Sorin Ivan.

„Trebuie să aibă niște sinonime în limba română. Așa spun și doamnele de la Academia Română, lingvistele: există și termeni românești și e bine să fie utilizați și aceștia atunci când există, și majoritatea sunt”, a spus prof. Mariana Badea.

Evoluția limbii române și adaptarea termenilor străini

Prof. Mariana Badea și Sorin Ivan au vorbit despre evoluția limbii române și despre adaptarea termenilor străini și au adus în discuție diferența dintre formele adaptate (lider) și cele păstrate în forma originală (leadership).

„Fără îndoială că trebuie să folosim resursele limbii, dar să nu uităm că limba noastră este produsul unei evoluții și la vremea lor termeni precum superb, sublim, inefabil, inalienabil au fost termeni străini care au intrat în limbă, dar s-au adaptat. Așa e cu orice limbă. Uitați, lider, miting astăzi sunt termeni românești, nu? Dar în perioada interbelică...”, a spus Sorin Ivan.

„Sunt termeni românești intrați și acum cu ocazia xenismelor. Eu nici nu știu cum se scriu. Se scriu 'lider' sau 'leader'?”, a spus prof. Mariana Badea.

„Da, pentru că scriem lider românește, fonetic, dar leadership nu ne permitem să scriem cu ș, scriem 'leadership'”, a spus Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.