Controverse și proteste cu măști albe în fața conacului de lux al lui Peter Thiel din Buenos Aires. Miza mutării din SUA în Argentina a miliardarului tech

Foto Pexels / steag Argentina

Zeci de protestatari au manifestat în această săptămână în fața conacului lui Peter Thiel din Buenos Aires, după ce prezența miliardarului tech în Argentina a ajuns și în dezbaterea parlamentului țării din America de Sud.

Protestatarii s-au pus în fața conacului în valoare de 12 milioane de dolari al lui Thiel și au pur­tat măști albe în fața porților din fier forjat. Protestatarii au arătat pancarte pe care scria „Peter Hoțul” și „Nu legii lui Peter Thiel”, scrie The Guardian, care a publicat poze de la protest.

Miliardarul cofondator al PayPal s-a mutat cu familia sa în Argentina în aprilie 2026, când a achiziționat conacul.

Turbulențe în Argentina din cauza prezenței lui Thiel

Prezența magnatului din domeniul tehnologiei în țara din America de Sud a provocat neliniște, unii argentinieni crezând că mutarea ar face parte dintr-un plan al miliardarului de a se proteja în cazul unui al Treilea Război Mondial.

Argentina, bogată din punct de vedere agricol și aflată adânc în emisfera sudică, ar putea fi un loc excepțional pentru ca un miliardar din domeniul tehnologiei să „aștepte să treacă apocalipsa”.

Speculațiile au fost generate de declarațiile lui Thiel din ultimii ani, cele mai multe făcute în spatele ușilor închise, cu privire la venirea „Antihristului” sau a sfârșitului lumii.

Suspiciuni și despre legăturile lui Thiel cu președintele Javier Milei



Sursa citează notează că evoluțiile recente din Argentina indică faptul că Thiel ar putea avea și motive „mai puțin apocaliptice”.

Săptămâna trecută, la scurt timp după ce Peter Thiel s-a mutat împreună cu familia sa la Buenos Aires, Camera Deputaților din Argentina a desfășurat o dezbatere de 6 ore pe marginea unui set amplu de schimbări legislative în materie de reglementare. Modificările au fost propuse de guvernul de dreapta al președintelui argentinian Javier Milei.

Thiel, Milei și un oficial al serviciilor de informații, invitați să răspundă

Peter Thiel, Javier Milei și un oficial cu legături cu serviciile de informații argentiniene au fost chemați să răspundă la întrebări.

„Niciunul dintre ei nu a răspuns și niciunul dintre ei nu a venit la ședință”, a zis Juan Marino, membru al Camerei Deputaților și lider al partidului de extrema stângă Piquetero.

Marino a declarat că noile legi sunt un „pachet legislativ tehno-fascist”, cu scopul de a consolida puterea în Argentina a miliardarilor americani din domeniul tehnologiei. Thiel nu a susținut public aceste legi, dar Marino și alții au declarat că momentul în care au fost propuse este edificator.

Schimbări în favoarea miliardarilor din Silicon Valley



Ședința din Camera Deputaților s-a organizat, după ce deputați argentinieni din mai multe formațiuni politice au adresat public guvernului cereri de informații despre Peter Thiel, întâlnirile sale și afacerile sale, dar nicio cerere nu a primit răspuns.

Una dintre legi, „super RIGI”, ar înființa un regim de investiții ce ar oferi companiilor străine o cotă de impozitare favorabilă, precum și o garanție de 30 de ani contra modificărilor legislative. Printre investițiile pe care Milei vrea să le atragă sunt evidențiate în mod explicit centrele de date pentru AI.

O altă lege, care a eșuat, dorea scoaterea majorității restricțiilor cu privire la cumpărarea de terenuri în Argentina de către cetățeni străini.

Un alt decret ar obliga anumite departamente ale administrației civile să ofere serviciilor de informații ale statului cantități mari de date personale despre cetățenii argentinieni.

Nu există dovezi că Thiel ar fi susținut direct aceste legi, dar în perioada de după mutarea familiei sale la Buenos Aires a avut întâlniri cu ușile închise cu președintele Milei și cu consilieri importanți ai lui.

În acest pachet de schimbări legislative, Marino și alții văd prezența intereselor mai largi ale lui Thiel în zona tehno-libertarianismului.

Cantități uriașe de date ale argentinienilor oferite serviciilor de informații - decret

Decretul care dă serviciilor de informații ale statului cantități masive de date personale ale argentinienilor apare într-un context în care deputații argentinieni au adresat întrebări tot mai „țintite” despre existența unor contracte nedeclarate între Palantir, compania pe care Thiel a cofondat-o, și statul argentinian. Dar nu s-a primit niciun răspuns la aceste chestionări.

Legea despre terenuri, a zis Marino, ar fi putut deschide calea pentru „orașe startup” semi-autonome. Este vorba despre controversatul proiect Prospera din Honduras. Thiel și-a arătat susținerea pentru astfel de inițiative, menționând că ele sunt o cale prin care libertarienii își pot crea zone aflate în afara controlului statului.

„Argentina, un fel de laborator”

„Argentina este un fel de laborator”, a zis Cecilia Nicolini, ce reprezintă Argentina în parlamentul regional al Mercosur. Miliardarii americani din domeniul tehnologiei, spune ea, „utilizează Argentina ca pe un laborator, pentru că au la putere un om, Milei, care este chiar mai nebun decât ei”.

Pe timpul verii, Milei a scris un articol în Financial Times în care era în favoarea unor „corporații non-umane, entități administrate de agenți AI sau roboți”.

Această idee a adus aminte de o viziune prezentată de Sam Altman, directorul executiv al OpenAI. El a prezis în anul 2024 că lumea ar putea fi în curând administrată de companii controlate de AI. Dar astfel de idei ridică întrebări despre răspunderea juridică a acestor entități comerciale propuse.