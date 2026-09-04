Javier Milei înăspreşte sancţiunile pentru proiectele petrolierele din jurul insulelor Falkland. Suveranitatea e disputată între Argentina şi Marea Britanie

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Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a anunţat un proiect de lege care prevede înăsprirea sancţiunilor pentru proiectele petroliere din jurul insulelor Falkland, teritoriu a cărui suveranitate este disputată de Argentina şi Marea Britanie.

Javier Milei indică şi că există "vânt favorabil" pentru revendicarea istorică a Argentinei în ceea ce priveşte insulele Falkland (Malvine).

Anunţul despre viitorul proiect de lege cu privire la "înăsprirea sancţiunilor şi a pedepselor împotriva companiilor implicate în operaţiuni neautorizate" a fost făcut într-o alocuţiune televizată. Anunţul său vine la doar câteva zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, un aliat ideologic al lui Javier Milei, a transmis că nu poate fi exclusă o "revizuire" a neutralităţii SUA cu privire la acest teritoriu. De asemenea, tot în urmă cu câteva zile, Argentina a condamnat un proiect de exploatare petrolieră în largul arhipelagului.

SUA recunosc că Regatul Unit administrază insulele Falkland, dar nu se pronunţă asupra suveranităţii. Suveranitatea insulelor Falkland este obiectul unei rezoluţii ONU care datează din 1965 şi care recunoaşte existenţa unei dispute. Rezoluţia ONU îndeamnă încă de atunci Argentina şi Marea Britanie să găsească o soluţie paşnică.

"Trec mereu în revistă toate poziţiile. Aceasta este una dintre multe altele", a declarat luni preşedintele american, întrebat pe această temă, fără a oferi mai multe detalii.

Javier Milei s-a bucurat imediat de scurta declaraţie a omologului său american, vorbind despre "ceva foarte puternic legat de cauza cea mai importantă şi mai sfântă pentru noi, argentinienii".

Război în 1982 pe insulele Falkland

Argentina şi Marea Britanie au avut şi un război în 1982 din cauza insulelor Falkland. Conflictul, care a durat 74 de zile, s-a soldat cu 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 255 în rândul britanicilor.

Săptămâna aceasta, o asociaţie a veteranilor din Falkland şi avocaţi pentru protecţia mediului au intentat o acţiune în justiţie în Argentina pentru a bloca un proiect petrolier derulat de compania britanică Rockhopper şi de cea israeliană Navitas.

Insulele Falkland, administrate de facto de Regatul Unit din 1833, bântuie politica şi sufletul Argentinei, fiind deopotrivă un totem şi un element de coeziune care depăşeşte diviziunile politice. În Constituţie, în manualele şcolare, pe picturile murale, pe abţibildurile de pe autobuze sau chiar tatuat pe piele, sloganul "Malvinas Argentinas" este omniprezent, scrie Agerpres.

Un banner despre insulele Falkland a aprins spiritele la Campionatul Mondial

În timpul meciului dintre Anglia şi Argentina de la Campionatul Mondial din această vară, din faza semifinalelor, a apărut un banner despre insulele Falkland. "Insulele Malvine sunt argentiniene", scria pe acesta. Mai mulţi jucători argentinieni au purtat acest banner după finalul meciului câştigat de Argentina cu 2-1, şi a fost aşezat pe gazon de către Giovanni Lo Celso. Gestul ar putea fi unul care încalcă regulamentele FIFA, care interzis manifestaţiile cu caracter politic în incinta stadionului, pe durata turneelor organizate de FIFA.

"Cupa Mondială poate că nu este a noastră, dar Insulele Falkland sunt cu siguranţă ale noastre", a reacţionat un purtător de cuvânt de la Downing Street la acel moment. Ministrul britanic pentru Afaceri şi Comerţ de atunci, Peter Kyle, a spus că situaţia este "o încălcare flagrantă" a reglementărilor FIFA şi a cerut verificări amănunţite.

Încă de atunci, însă, Javier Milei a spus că Insulele Falkland pot fi recuperate prin diplomaţie abilă.

"Să nu amestecăm lucrurile. Insulele Malvine vor fi recuperate printr-o diplomaţie abilă, nu prin manifestări ieftine de patriotism", a declarat el la Radio Mitre, fără a face referire directă la gestul jucătorilor.

"Facem progrese diplomatice uriaşe, am reuşit să determinăm ONU să oblige Anglia să stea la masă şi să discute cu noi, dar să nu amestecăm lucrurile: este doar un meci de fotbal", a adăugat el, salutând totodată "o bornă glorioasă" pentru echipa "albiceleste".

Imnul neoficial al suporterilor argentinieni pentru Cupa Mondială din 2026, "La Cuarta Estrella" ("A patra stea"), conţine şi o referire la arhipelagul disputat: "Pentru Malvine, pentru Diego, pentru ultima cursă a lui Leo (Messi), Argentina, vreau să te văd dublă campioană mondială..."