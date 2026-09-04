Călin Georgescu și-a făcut program de turneu, dar angajații unei fabrici nu vor să-l primească. Nici biserica. ”Salariații nu vor să viziteze fabrica”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Călin Georgescu și-ar fi făcut un program pentru vizitarea mai multor locuri din Vaslui, dar angajații unei fabrici și reprezentanții unei biserici, unde acesta și-ar fi dorit să meargă, nu vor să îl primească și anunță că nu sunt de acord cu vizita fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Călin Georgescu își continuă turneul prin țară, dar cu probleme. Ar urma să meargă, sâmbătă, 5 septembrie, în Vaslui, dar angajații fabricii de mobilă Marcomovas și reprezentanții Bisericii Lipovăț deja au anunțat că nu vor să îl primească.

Pe rețelele sociale circulă un afiș cu programul lui Călin Georgescu pentru ziua de sâmbătă, 5 septembrie. Pe afiș scrie că Georgescu urmează să meargă la Târgul de la Codăești (în intervalul orar 7:30 - 9:00), la Biserica Lipovăț (în intervalul orar 9:30 - 10:30), la fabrica de mobilă Marcomovas (în intervalul orar 12:30 - 13:00) și la Târgul Meșterilor Populari, de la ora 13:00.

Noile deplasări ale lui Georgescu vin la doar câteva zile după ce a fost surprins la piața volantă din Cisnădie, urcat pe platforma unui camion, de unde a ținut un discurs în tonul său specific.

Sursa foto: Facebook

Deși afișul respectiv nu a fost asumat de Călin Georgescu și nu se regăsește pe pagina sa de Facebook, unii dintre susținătorii săi îl distribuie masiv pe rețelele sociale și îi îndeamnă pe vasluieni să vină să se întâlnească cu acesta în locațiile enumerate mai sus.

Știm deja că bisericile, piețele și târgurile sunt printre locurile preferate ale lui Georgescu. În luna iulie el ținuse un discurs apoteotic la Domnești despre țăranii români, Grădina Maicii Domnului și despre albine.

Georgescu are acum o mare problemă. Nici angajații fabricii de mobilă Marcomovas, nici reprezentanții Bisericii Lipovăț nu îl vor la ei.

Administratorul companiei Marcomovas Vaslui: Colectivul nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program

"Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica", a declarat administratorul companiei Marcomovas Vaslui, Ion Marcu, pentru Vremea Nouă.

Pentru a fi siguri că mesajul lor ajunge la Georgescu, astfel încât mâine să nu se trezească cu el la ușa fabricii, reprezentanții Marcomovas au publicat un mesaj și pe pagina de Facebook: "Urmare a anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc".

Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui: Nu m-a anunțat nimeni de vizita domnului Georgescu la biserica din Lipovăț

Întrebat dacă Georgescu și-a anunțat prezența la bisericile din județ, Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, a spus că nu știe nimic despre vizita acestuia, iar politicianul va putea merge în lăcașele de cult doar dacă vrea să se roage.

"Oficial nu m-a anunțat nimeni de vizita domnului Georgescu la biserica din Lipovăț. M-a anunțat cineva din sat că l-ar fi poftit un domn acolo. Dar eu i-am spus că evenimentul nu poate avea loc în biserică sau în curtea bisericii. La slujbă poate să meargă, ca orice credincios, să se închine, dar fără acțiuni politice. Nu au cum să aibă loc în biserică sau în curtea bisericii", a declarat Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, pentru HotNews.

Călin Georgescu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că intenționează să meargă în data de 5 septembrie la Vaslui, dar scrie doar despre faptul că de dimineață se va afla în piața agroalimentară din Codăești, fără a menționa și celelalte locații care apar în afiș.

"Nu am ales întâmplător acest loc: Codăeștiul istoric poate să redevină târgul de aprovizionare al Moldovei", a scris Georgescu.

Reamintim că DC NEWS a scris anterior că prin discursurile sale la cămașa albă ținute prin piețe și biserici din România, Călin Georgescu repetă rețeta unui candidat celebru.