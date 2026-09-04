România a pierdut șansa de a avea o cursă directă București-Beijing operată de TAROM. Victor Ponta: Proiectul era avansat

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Air China a lansat, miercuri, 4 septembrie, cursa care leagă direct România de China. Fostul premier Victor Ponta atrage atenția că România a pierdut în urmă cu un deceniu șansa de a avea o cursă aeriană directă București-Beijing operată de TAROM și critică actuala politică față de China.

Românii pot călători începând de vineri, 4 septembrie, direct către Republica Populară Chineză, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing și București, operată de compania Air China, cu o frecvență de trei zboruri săptămânale.

Victor Ponta, premier al României în perioada 2012 - 2015, atrage însă atenția că în perioada mandatului său, mai exact în anul 2013, demarase negocieri oficiale pentru o cursă directă București–Beijing operată de TAROM, dar deși proiectul era unul avansat acesta a fost abandonat după demisia sa din noiembrie 2015 și instalarea Guvernului Cioloș. Astfel, am ajuns în situația în care "Oana Țoiu îi critică pe Viorica Dăncilă și Adrian Năstase că și-au "permis" să meargă la Beijing", susține Victor Ponta, criticând astfel politica României față de China și acuzând actuala clasă politică de lipsă de viziune în politica externă și economică.

Prin remarca sa Victor Ponta a făcut referire la prezența celor doi politicieni în fotografia de grup realizată anul trecut de președintele chinez Xi Jinping, alături de invitații săi la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase în China a atras atunci criticile Oanei Țoiu, ministru de Externe. După reacția Oanei Țoiu, Adrian Năstase precizase că a participat la evenimentul din Beijing "în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară".

"Felicitări, Air China! Păcat, TAROM!"

"În 2013, cu ocazia vizitei premierului Chinei în România, am demarat negocierile oficiale pentru o cursă directă București–Beijing, operată de TAROM. Proiectul era avansat, dar, în 2015, a venit "Guvernul Lui". După care Iohannis a decis că "noi nu avem nevoie de relații cu China" și am ajuns la poziția cretină în care Oana Țoiu îi critică pe Viorica Dăncilă și Adrian Năstase că și-au "permis" să meargă la Beijing! Oameni serioși, chinezii au înțeles că așteaptă degeaba ceva de la noi. Așa că astăzi a aterizat la București prima cursă Air China, companie care va asigura, de trei ori pe săptămână, zboruri directe între România și China! Felicitări, Air China! Păcat, TAROM!

Dincolo de propaganda "focilor", China este a doua putere economică a lumii, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și partener strategic al Uniunii Europene", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Victor Ponta: Dacă aș fi fost în locul domnului Ilie Bolojan, aș fi zburat la Beijing cu această primă cursă

Victor Ponta spune că dacă ar fi fost în locul premierului interimar Ilie Bolojan ar fi zburat la Beijing cu această primă cursă.

"Dacă aș fi fost în locul domnului Ilie Bolojan, aș fi zburat la Beijing cu această primă cursă - un gest simbolic pe care China l-ar fi apreciat. Cu siguranță, nici Donald Trump, nici Ursula von der Leyen - care au fost la Beijing anul acesta - nu m-ar fi criticat pentru asta. M-ar fi criticat USR, Ioniță, Preda și alții… Mă durea în cot! Dar aș fi mers cu o agendă economică prin care să sprijin firmele românești care vor să facă afaceri cu firme din China! De exemplu, să importe baterii pentru stocarea energiei, ca să nu mai cumpărăm în fiecare zi energie din Bulgaria!

Din păcate, România nu mai are nici Guvern, nici politică externă și nici politică economică. Are doar o haită de scandalagii și isterici care jecmănesc și traumatizează o majoritate sărăcită și descurajată! Și tot așteptăm, de patru luni, ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier care să ne scoată din situația actuală. Oare așteptăm nominalizarea ca pe cursa Tarom?", a mai scris Victor Ponta.

Detalii despre noua cursă Air China. Cât durează zborul din București până în Beijing

Reacția lui Victor Ponta vine în contextul în care, vineri, 4 septembrie, a avut loc inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing și București, operată de compania Air China.

Zborul direct București - Beijing a decolat în jurul orei 17:30. Cursele sunt efectuate cu aeronave Airbus A330, care pot transporta până la 284 de pasageri, iar o călătorie între București și Beijing durează aproximativ 10 ore.

Cursele vor fi operate săptămânal, luni-miercuri-vineri, asigurând o conexiune rapidă și eficientă, care va contribui la optimizarea fluxurilor de transport prin eliminarea escalelor și reducerea timpilor de călătorie.

Ionel Scrioșteanu: Relațiile România-China sunt relații de prietenie

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ionel Scrioșteanu, a declarat vineri, cu prilejul inaugurării zborului CA914 pe ruta București-Beijing, că relațiile dintre România și China sunt relații tradiționale, de prietenie, iar cooperarea dintre statele noastre în domeniul transportului aerian, al aviației civile intră într-o nouă etapă importantă, marcată de reluarea zborurilor regulate între cele două țări și de oportunitatea dezvoltării dialogului instituțional între Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Administrația chineză a Aviației Civile, potrivit Agerpres.

"Îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi, aici, la inaugurarea primului zbor între București și Beijing, practic la lansarea unei noi legături aeriene între capitalele noastre, care va fi operată de Air China. Relațiile dintre România și China sunt relații tradiționale, de prietenie și sunt bucuros să remarc faptul că în domeniul transportului aerian, al aviației civile, cooperarea dintre statele noastre intră într-o nouă etapă importantă, marcată tocmai de reluarea zborurilor regulate între cele două țări și de oportunitatea dezvoltării dialogului instituțional între Autoritatea Aeronautică Civilă și Administrația Aviației Civile din China. Cu siguranță, dezvoltarea conectivității aeriene poate contribui la intensificarea turismului, comerțului, investițiilor și, în general, a schimburilor dintre România și China", a afirmat Ionel Scrioșteanu, potrivit sursei citate.

La rândul său, directorul general al Departamentului Afaceri Externe din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Călin Mitri, a apreciat că reluarea zborurilor București - Beijing va îmbunătăți conectivitatea și va crea noi oportunități pentru companii și cetățenii români și chinezi, va stimula turismul și va contribui la diversificarea relațiilor economice dintre România și China.

"Legăturile dintre România și Republica Chineză - și în special legătura aeriană - au o istorie îndelungată și semnificativă. În 1974, TAROM a inaugurat conexiunea directă între București și Beijing, care a funcționat timp de aproape trei decenii, până în 2003. Această rută a reprezentat o legătură importantă între țările noastre, facilitând nu doar călătoriile, ci și schimburile diplomatice, economice, culturale și interumane. Într-o economie globală, din ce în ce mai interconectată, legăturile aeriene directe reprezintă un instrument important pentru cooperarea economică. Acestea reduc distanța dintre piețe, facilitează circulația persoanelor și creează condițiile favorabile pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor", a afirmat Mitri.

Legătura aeriană directă dintre România și China nu este o premieră. În 1974, TAROM inaugurase ruta București-Beijing, creând una dintre cele mai importante legături aeriene directe dintre România și Asia la acel moment. Astfel, vineri, 4 septembrie, după o pauză de peste 20 de ani, zborurile directe spre China au fost reluate, doar că acum sunt operate de compania Air China.