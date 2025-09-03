Năstase și Dăncilă, în China. Fota: Trebuie să fim înțelepți, nu isterici

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au apărut în fotografia de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping, alături de invitații săi la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Prezența celor doi politicieni români a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, însă fostul secretar de stat și analist de politică externă Iulian Fota a arătat diferența dintre relația României cu Beijingul și cea cu Moscova.

„China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijing-ul nu amenință România. Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România. În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”, a scris Iulian Fota.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a zis:

„Este o palmă dată României, democrației, pro-europenismului, o palmă pe care cei doi o dau aliaților noștri de la distanță. Este o decizie incalificabilă din partea unor oameni politici care au avut funcții de demnitate importantă în România. Mai mult nu am ce să comentez. Sunt foarte neplăcut surprins. Știam cumva de prieteniile și orientările dânșilor, însă pare că nu au înțeles că, atunci când îți reprezinți la un moment dat țara la cel mai înalt nivel și ai depus niște jurăminte, jurămintele acelea rămân pe viață. Pare că se sucesc după cum bate vântul. Prezentul și viitorul României sunt astăzi la Cotroceni, în Parlament și la Guvern. Și aici spun fără niciun fel de echivoc: toată conducerea României este o conducere pro-europeană, pro-euroatlantică, transmitem semnale în fiecare zi, în fiecare săptămână, suntem la toate evenimentele unde se decide viitorul Europei și viitorul euroatlantic și partenerii noștri n-au niciun fel de dubiu care este direcția României în momentul acesta. Deci dânșii, Năstase și cu Dăncilă, reprezintă trecutul României”.

