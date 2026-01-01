€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Politica Nicușor Dan, mesaj video în prima zi a anului 2026. Printre imagini: Cu soția și la tuns
Data publicării: 20:43 01 Ian 2026

Nicușor Dan, mesaj video în prima zi a anului 2026. Printre imagini: Cu soția și la tuns
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan sotie Nicușor Dan și soția
 

Nicușor Dan a transmis un mesaj în prima zi a anului 2026.

Președintele României a zis că 2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Speră că 2026 va fi un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. 

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun.


A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești.


2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide.


Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință. Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulți ani, români!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: Ce se întâmplă cu elevii care participă la orele de religie
Publicat acum 31 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat acum 52 minute
Nicușor Dan, mesaj video în prima zi a anului 2026. Printre imagini: Cu soția și la tuns
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Lectorul universitar Ștefan Baghiu, nou mesaj în controversa cu „elementele rasiste” din programa de Română
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Când a fost primul șoc la Televiziunea Română. De ce se primeau telefoane protest
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat acum 11 ore si 14 minute
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția. UPDATE: Peste 150 de morți și răniți - VIDEO
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close