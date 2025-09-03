Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a distanțat de gestul celor doi politicieni:

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat ministrul de externe.

Șefa diplomației române a precizat că atât Năstase, cât și Dăncilă au participat la eveniment exclusiv în calitate de persoane private, dar nu a ignorat semnificația invitației primite de aceștia. „Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei înşişi, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.

Adrian Năstase, replică

„Cateva precizari in legatura cu comunicatul Mae:

La evenimentul de astazi, am participat in calitate de fost demnitar si deci de persoana particulara. In nici un caz nu am dorit sa reprezint conducerea poltica actuala.



⁠Cred ca Mae nu a inteles, evenimentul a avut loc la Beijing si nu la Moscova.



Oricat de mare ar fi influenta mea in China, nu cred ca pot decide pe cine sa invite presedintele Xi In tara sa. Cum nu pot sa decid pe cine sa invite presedintele Trump in Alaska.



Candva, va trebui sa explic , mai pe larg, despre importanta memoriei in politica externa”, a transmis Adrian Năstase.

