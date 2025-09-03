Țoiu, supărată pe Năstase și Dăncilă. Analist, mesaj pentru apostolii izolării Chinei după celebra poza cu foștii premieri

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au apărut în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a distanțat de gestul celor doi politicieni, subliniind că România nu este reprezentată de astfel de apariții.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat ministrul de externe.

Șefa diplomației române a precizat că atât Năstase, cât și Dăncilă au participat la eveniment exclusiv în calitate de persoane private, dar nu a ignorat semnificația invitației primite de aceștia. „Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei înşişi, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, a subliniat aceasta.

Cătălin Gabriel Done, analist politică externă, a explicat de ce vizita celor doi nu are nimic greșit.

„Astăzi, câțiva specialiști/analiști/experți români ne explică doct că toți participanții la parada de la Beijing sunt adversarii Occidentului și că ar jubila dacă valorile occidentale ar dispărea peste noapte.

Și, bineînțeles, în fruntea listei de acuzați apar Adrian Năstase și Viorica Dăncilă — prezenți acolo ca foști premieri ai României. Dar ia să vedem cine mai era prezent:

DIN EUROPA Yves Leterme – fost premier al Belgiei

Atanas Zafirov – vicepremier al Bulgariei

George Papandreou – fost premier al Greciei

Massimo D’Alema – fost premier al Italiei

Peter Szijjarto – ministrul de externe al Ungariei

Aleksandar Vucic – președintele Serbiei

Robert Fico – premierul Slovaciei

Ueli Maurer – fost președinte al Elveției (plus Năstase și Dăncilă, dar pe ei îi știm deja…)

DIN DEMOCRAȚII AVANSATE DIN ASIA-PACIFIC

Yukio Hatoyama – fost premier al Japoniei John Key – fost premier al Noii Zeelande

Gan Kim Yong – vicepremier al Singapore

Woo Won-shik – purtător de cuvânt al Adunării Naționale din Coreea de Sud

Și acum întrebarea care îi face pe „specialiști” să înghită în sec: Își dorește Noua Zeelandă dispariția Occidentului? Pentru Wellington, Occidentul înseamnă tratate de apărare în Pacific, comerț liber cu SUA și UE, și tehnologii verzi pe care China încă nu le poate egala. Își dorește Japonia dispariția Occidentului? Tokio trăiește din alianța strategică cu SUA, din industria auto și IT occidentală și din parteneriate pentru microcipuri care limitează chiar puterea Chinei. Își dorește Singapore dispariția Occidentului?

Acest hub financiar și digital depinde de securitatea juridică și de standardele economice occidentale – dacă „Occidentul dispare”, dispare și Singapore.

Își dorește Coreea de Sud dispariția Occidentului? Securitatea ei e garantată de armata americană, iar succesul Samsung și Hyundai depinde de piețele din SUA și Europa, nu de închideri autarhice.

Își doresc Belgia, Italia, Bulgaria, Grecia sau Elveția dispariția Occidentului? Toate sunt state care prosperă exact pentru că Occidentul există. Sunt foștii sau actualii lor lideri anti-europeni?

Concluzia 1: Dacă toți acești lideri „lucrează pentru dispariția Occidentului”, atunci termenul „expert român” = cel care cade din copac și dă vina pe copac. Da, China este o problemă de securitate. Dar marile puteri nu se prefac că nu există. Ele: negociază ferm pentru avantaje economice, își protejează infrastructura critică (vezi inițiativa „Clean Network” pe 5G), limitează dependențele strategice, dar mențin dialogul diplomatic și accesul la piața chineză.Concluzia

2: Henry Kissinger, Helmut Schmidt, Emmanuel Macron (Dumnezeul experților români) – toți au demonstrat că pragmatismul aduce rezultate, nu isteria televizată.

Problema României? MAE și-a redus politica externă la granițele proprii. Nu avem strategie pentru Asia. Ne amăgim că „izolarea Chinei” ne face mai importanți. În realitate, ne face invizibili și irelevanți.

Mesaj pentru apostolii izolării Chinei și Concluzia 3: Nu vă mai dați mari strategi. Marile democrații știu să discute cu Beijingul fără să vândă Occidentul. În schimb, voi vindeți prostie ambalată în sloganuri”, a spus Cătălin Gabriel Done, analist politică externă.

