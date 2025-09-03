Data actualizării: | Data publicării:

Țoiu, supărată pe Năstase și Dăncilă. Analist, mesaj pentru apostolii izolării Chinei după celebra poza cu foștii premieri

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au apărut în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a distanțat de gestul celor doi politicieni, subliniind că România nu este reprezentată de astfel de apariții.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat ministrul de externe.

Șefa diplomației române a precizat că atât Năstase, cât și Dăncilă au participat la eveniment exclusiv în calitate de persoane private, dar nu a ignorat semnificația invitației primite de aceștia. „Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei înşişi, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, a subliniat aceasta.

 

2. Foto: Ager... (nastase-putin-dancila_14419000.jpg)

 

Cătălin Gabriel Done, analist politică externă, a explicat de ce vizita celor doi nu are nimic greșit.

„Astăzi, câțiva specialiști/analiști/experți români ne explică doct că toți participanții la parada de la Beijing sunt adversarii Occidentului și că ar jubila dacă valorile occidentale ar dispărea peste noapte.

Și, bineînțeles, în fruntea listei de acuzați apar Adrian Năstase și Viorica Dăncilă — prezenți acolo ca foști premieri ai României. Dar ia să vedem cine mai era prezent:

DIN EUROPA Yves Leterme – fost premier al Belgiei

Atanas Zafirov – vicepremier al Bulgariei

George Papandreou – fost premier al Greciei

Massimo D’Alema – fost premier al Italiei

Peter Szijjarto – ministrul de externe al Ungariei

Aleksandar Vucic – președintele Serbiei

Robert Fico – premierul Slovaciei

Ueli Maurer – fost președinte al Elveției (plus Năstase și Dăncilă, dar pe ei îi știm deja…)

DIN DEMOCRAȚII AVANSATE DIN ASIA-PACIFIC

Yukio Hatoyama – fost premier al Japoniei John Key – fost premier al Noii Zeelande

Gan Kim Yong – vicepremier al Singapore

Woo Won-shik – purtător de cuvânt al Adunării Naționale din Coreea de Sud

Și acum întrebarea care îi face pe „specialiști” să înghită în sec: Își dorește Noua Zeelandă dispariția Occidentului? Pentru Wellington, Occidentul înseamnă tratate de apărare în Pacific, comerț liber cu SUA și UE, și tehnologii verzi pe care China încă nu le poate egala. Își dorește Japonia dispariția Occidentului? Tokio trăiește din alianța strategică cu SUA, din industria auto și IT occidentală și din parteneriate pentru microcipuri care limitează chiar puterea Chinei. Își dorește Singapore dispariția Occidentului?

Acest hub financiar și digital depinde de securitatea juridică și de standardele economice occidentale – dacă „Occidentul dispare”, dispare și Singapore.

Își dorește Coreea de Sud dispariția Occidentului? Securitatea ei e garantată de armata americană, iar succesul Samsung și Hyundai depinde de piețele din SUA și Europa, nu de închideri autarhice.

Își doresc Belgia, Italia, Bulgaria, Grecia sau Elveția dispariția Occidentului? Toate sunt state care prosperă exact pentru că Occidentul există. Sunt foștii sau actualii lor lideri anti-europeni?

Concluzia 1: Dacă toți acești lideri „lucrează pentru dispariția Occidentului”, atunci termenul „expert român” = cel care cade din copac și dă vina pe copac. Da, China este o problemă de securitate. Dar marile puteri nu se prefac că nu există. Ele: negociază ferm pentru avantaje economice, își protejează infrastructura critică (vezi inițiativa „Clean Network” pe 5G), limitează dependențele strategice, dar mențin dialogul diplomatic și accesul la piața chineză.Concluzia

2: Henry Kissinger, Helmut Schmidt, Emmanuel Macron (Dumnezeul experților români) – toți au demonstrat că pragmatismul aduce rezultate, nu isteria televizată.

Problema României? MAE și-a redus politica externă la granițele proprii. Nu avem strategie pentru Asia. Ne amăgim că „izolarea Chinei” ne face mai importanți. În realitate, ne face invizibili și irelevanți.

Mesaj pentru apostolii izolării Chinei și Concluzia 3: Nu vă mai dați mari strategi. Marile democrații știu să discute cu Beijingul fără să vândă Occidentul. În schimb, voi vindeți prostie ambalată în sloganuri”, a spus Cătălin Gabriel Done, analist politică externă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
03 sep 2025, 12:27
Lasconi, către Nicușor Dan: Opriți-l pe Bolojan! Dacă nu veți face asta, sunteți o noptieră
03 sep 2025, 12:00
Țoiu, supărată pe Năstase și Dăncilă. Analist, mesaj pentru apostolii izolării Chinei după celebra poza cu foștii premieri
03 sep 2025, 11:38
MAE, reacție după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un
03 sep 2025, 10:57
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Bolojan, despre zvonurile demisiei. Când s-ar pune problema plecării din funcție
02 sep 2025, 11:06
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Liniile roșii peste care PSD nu a trecut: Trebuie să ne asigurăm că suntem alături de români, nu împotriva lor
02 sep 2025, 10:15
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele
01 sep 2025, 14:23
Petrișor Peiu: AUR va depune patru moțiuni de cenzură
01 sep 2025, 14:01
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
01 sep 2025, 12:36
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
01 sep 2025, 11:16
Maia Sandu urmează să primească un nou ambasador. Cine va reprezenta UE în Republica Moldova
01 sep 2025, 09:43
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
01 sep 2025, 08:44
Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate
31 aug 2025, 22:22
Nicușor Dan este între P și P
31 aug 2025, 22:28
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
31 aug 2025, 20:52
Mirela Matichescu (PSD): „Interesul constănțenilor este mai important decât disciplina de partid”
31 aug 2025, 20:35
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Pachet 2. TVR Info, care l-a dat pe Iliescu mort, când era viu, revine cu informații la fel de... adevărate
31 aug 2025, 19:48
Sorin Grindeanu: România are potențialul de a deveni o voce relevantă pe plan internațional
26 aug 2025, 06:55
Romeo Lungu: Campanie județeană de conștientizare împotriva violenței domestice la Buzău
27 aug 2025, 18:51
Gabriela Firea: Vot final pentru „European Sport Model”, un raport care apără sportul de comercializare excesivă
31 aug 2025, 18:44
Calendar pachetul 2: Amendamente la prânz, ședință de Guvern după-amiază, angajare seara
31 aug 2025, 18:28
Scandal pe aeroporturi: Bagaje distruse și bunuri dispărute! Ciprian Șerban cere controale dure la companiile de handling
31 aug 2025, 18:21
Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership
31 aug 2025, 17:52
Numirile la SRI și SIE, blocate politic în negocieri? Nicușor Dan dă de înțeles că nu a ajuns la o înțelegere cu majoritatea parlamentară
31 aug 2025, 14:44
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună de Ziua Limbii Române. Ce mesaj transmite Președintele României în Republica Moldova
31 aug 2025, 11:27
Președintele Nicușor Dan, în R. Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Programul pe care șeful statului îl are peste Prut
31 aug 2025, 08:23
Alin Burcea, ANAT: Celula de criză a ”marelui” ministru deștept Miruță, care repatriază turiștii Cocktail Holidays, o minciună
30 aug 2025, 18:14
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
30 aug 2025, 13:27
Sorin Grindeanu: PSD rămâne consecvent valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene
29 aug 2025, 20:10
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
29 aug 2025, 19:53
Controversă în Parlament: 6 legi asumate de Guvern, dar câte moțiuni se pot depune?
29 aug 2025, 20:19
Cele mai noi știri
acum un minut
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
acum 6 minute
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
acum 7 minute
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
acum 9 minute
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
acum 10 minute
Alex Ardelean la „Generația Globală": lecții din Danemarca și UK pentru România
acum 35 de minute
PSD depune trei inițiative legislative: Ce scutiri sunt prevăzute pentru mame și veterani
acum 37 de minute
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
acum 52 de minute
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetările noastre despre mâncare și coșmaruri
Cele mai citite știri
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
pe 2 Septembrie 2025
Mircea Badea, contrazis de Val Vâlcu
pe 2 Septembrie 2025
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
acum 3 ore 48 minute
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel