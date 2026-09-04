București-Beijing, din nou fără escală după 20 de ani. Cezar Osiceanu: „A fost proiectul meu de suflet”. De ce l-a ratat TAROM

Avion Air China. Foto: Unsplash

După 20 de ani, România și China își refac legătura aeriană directă. Fostul pilot TAROM Cezar Osiceanu a oferit, pentru DCNews, informații de culise.

După două decenii, România și China își refac legătura aeriană directă, iar reluarea zborurilor dintre București și Beijing poate însemna mai mult decât o simplă conexiune între cele două capitale. Trei curse săptămânale deschid noi oportunități pentru turism, comerț și transportul de mărfuri, într-un moment în care relațiile economice cu China capătă din nou importanță. În exclusivitate pentru DCNews, Cezar Osiceanu, fost pilot TAROM, explică de ce această rută poate reprezenta o miză strategică pentru România, cum ne-am sabotat pe parcurs în această conexiune, ce avantaje ar putea aduce, dar și alte dezvăluiri.

"Zborul acesta direct a fost proiectul meu de suflet. Taromul a avut un statut privilegiat în China"

"Zborul acesta direct a fost proiectul meu de suflet, doar nu s-a reușit cu Taromul. Avem un lung istoric aici. Taromul a avut un statut privilegiat în China pentru că a fost prima companie străină care a operat acolo. Pentru asta a avut niște facilități extraordinare, de care guvernele și-au bătut joc rând pe rând. De ce? La momentul acela se făcea cursa Pekin (nr. numele vechi al orașului Beijing)-București. Era o cursă populară, pentru că se făcea comerțul cu sarsanaua. Toți plecau la Bangkok sau la Pekin să care marfă și apoi o aduceau aici. La Prisma era celebrul punct de desfacere. S-a închis. Noi aveam atunci Airbus A310 cu care am zburat și eu. Sunt niște avioane care au ajuns până la urmă în Polonia, deși ele erau pregătite cu tot ce trebuie. În condițiile în care noi nu mai aveam ce să facem, pentru că acele Airbus-uri pe care le aveam mergeau la limită, atât în America, cât și în China, rămâneau foarte multe bagaje pe jos. Ar fi trebuit să se facă cu escală. La un moment dat se făcea, spre China, cu escală Tașkent.

”Știți că președintele Chinei era vorbitor de limbă română, făcuse studiile în România. Noi puteam să jucăm o mare carte acolo, dar s-a ales praful. S-a închis cursa cu China”

A fost un motiv și pentru care Ponta, care visa și el să deschidă ruta, nu a mai putut să o facă pentru că nu avea cu ce. Proiectul a murit din fașă. Problema este că România a făcut această mare greșeală strategică. Începând de la Iliescu au fost probleme. Știți că președintele Chinei era vorbitor de limbă română, făcuse studiile în România. Noi puteam să jucăm o mare carte acolo, dar s-a ales praful. S-a închis cursa cu China. S-au făcut câteva deplasări prezidențiale sau oficiale și cam atât. Mai avem altă problemă mare. China are acest proiect numit One Belt, One Road (OBOR), inițiat de președintele Xi Jinping în 2013, care va rămâne în istoria Chinei, iar noi nu ne-am conectat cu el. Noi ne-am luat după unii din Uniunea Europeană, am dat afară tot felul de firme, în timp ce ungurii au fost mai șmecheri. Ei le-au oferit niște facilități, iar China trimitea săptămânal avioane la Budapesta. China este deranjată, pentru că aici în România avea un număr mai mare de avantaje” spune fostul pilot TAROM, într-o declarație exclusivă.

El consideră că miza Chinei în România încă rămâne una importantă, comercial vorbind, referindu-se la Temu sau Shein, pe care UE se chinuie să le oprească dincolo de statele membre, prin taxe multiple. ”Doamna Viorica Dăncilă a fost recent în China, unde s-a discutat pe filiera asta, și a fost foarte bine primită” amintește el.

”Cert este că Republica Populară Chineză merge categoric pe ideea de One Belt, One Road. Proiectul urmărește să reconecteze Asia, Europa și Africa printr-o rețea uriașă de rute, inspirată din vechiul Drum al Mătăsii și e păcat să nu profităm. E extraordinară, pentru că s-a schimbat conceptul de la copy-paste la sarcini cât se poate clare și diverse. Acum ei creează, nu mai copiază. Au ridicat sistemul de învățământ într-un mod fantastic. Xi a întemeiat acel principiu numit 'o țară, două sisteme', iar cei care sunt mulți stau în China de interior, se îmbracă tradițional, stau într-o singură cameră și sunt mâna de lucru. Ceilalți, antreprenorii, creează toate lucrurile pe care le vedem noi astăzi” mai spune Cezar Osiceanu, care adaugă:

”Atunci le-au luat fața americanilor cu Boeing”

”În materie de avioane, China a făcut o chestie. Cel mai bun vânzător de avioane Airbus a fost François Mitterrand. A mers la chinezi și ei au acceptat și o fabrică de montaj. Atunci le-au luat fața americanilor cu Boeing. Au făcut Airbus 320 cu două linii de montaj. Americanii și-au dat seama că au greșit și au pus linie de montaj de Max. Problema a fost că după ce au făcut asta, au rămas cu vreo 80 de avioane la care se uită și care sunt în stadii de asamblare. China a copiat de la toată lumea și a făcut acel Comac. Eu am propus la Tarom, dacă vor să facă cu adevărat ceva, să meargă pe Comac. Din momentul acela am avea absolut tot ce ne trebuie, piese, linii, și vă dați seama ce ar însemna să fim primul operator din Europa de așa ceva. Ne-ar aduce niște avantaje foarte mari.

Într-un final, eu am suferit enorm pe acest subiect în decursul timpului, dar azi m-am bucurat. După atâția ani de zile, să deschizi din nou această rută, care nouă ne-ar fi adus niște beneficii fabuloase, e o veste foarte bună. Ar trebui să le mulțumim. Se vor ieftini multe produse în România. Altfel ar fi ajuns la Budapesta 60.000 de colete care ar fi trebuit transportate la București prin Poșta Română. Vă dați seama ce costuri erau", a explicat pilotul Cezar Osiceanu.

Beijingul şi Bucureştiul sunt conectate prin 3 zboruri săptămânale

Relaţiile dintre România şi China sunt relaţii tradiţionale, de prietenie, iar cooperarea dintre statele noastre în domeniul transportului aerian, al aviaţiei civile intră într-o nouă etapă importantă, marcată de reluarea zborurilor regulate între cele două ţări şi de oportunitatea dezvoltării dialogului instituţional între Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Administraţia chineză a Aviaţiei Civile, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ionel Scrioşteanu, cu prilejul inaugurării zborului CA914 pe ruta Bucureşti-Beijing.

"Îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi, aici, la inaugurarea primului zbor între Bucureşti şi Bejing, practic la lansarea unei noi legături aeriene între capitalele noastre, care va fi operată de Air China. Relaţiile dintre România şi China sunt relaţii tradiţionale, de prietenie şi sunt bucuros să remarc faptul că în domeniul transportului aerian, al aviaţiei civile, cooperarea dintre statele noastre intră într-o nouă etapă importantă, marcată tocmai de reluarea zborurilor regulate între cele două ţări şi de oportunitatea dezvoltării dialogului instituţional între Autoritatea Aeronautică Civilă şi Administraţia Aviaţiei Civile din China. Cu siguranţă, dezvoltarea conectivităţii aeriene poate contribui la intensificarea turismului, comerţului, investiţiilor şi, în general, a schimburilor dintre România şi China", a afirmat Scrioşteanu.

El a subliniat că reluarea zborurilor pe ruta Bucureşti - Beijing este un rezultat concret al cooperării dintre autorităţile din cele două ţări în domeniul aviaţiei civile.

"Participăm astăzi la un moment important pentru conectivitate dintre România şi Republica Populară Chineză. Este un rezultat concret al cooperării dintre autorităţile noastre în domeniul aviaţiei civile şi ne bucurăm că această decizie s-a concretizat în scurt timp prin începerea operării de către Air China a serviciului Beijing - Bucureşti - Zagreb, cu exercitarea drepturilor de Libertatea 5-a pe sectorul Bucureşti - Zagreb (o companie aeriană dintr-o terţă ţară, care nu este nici din România, nici din Croaţia, are dreptul legal de a îmbarca şi debarca pasageri sau marfă comercială direct între cele două capitale - n. r.)", a subliniat secretarul de stat.

”În 1974, TAROM a inaugurat conexiunea directă între Bucureşti şi Beijing”

La rândul său, directorul general al Departamentului Afaceri Externe din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Călin Mitri, a apreciat că reluarea zborurilor Bucureşti - Beijing va îmbunătăţi conectivitatea şi va crea noi oportunităţi pentru companii şi cetăţenii români şi chinezi, va stimula turismul şi va contribui la diversificarea relaţiilor economice dintre România şi China.

"Legăturile dintre România şi Republica Chineză - şi în special legătura aeriană - au o istorie îndelungată şi semnificativă. În 1974, TAROM a inaugurat conexiunea directă între Bucureşti şi Beijing, care a funcţionat timp de aproape trei decenii, până în 2003. Această rută a reprezentat o legătură importantă între ţările noastre, facilitând nu doar călătoriile, ci şi schimburile diplomatice, economice, culturale şi interumane. Într-o economie globală, din ce în ce mai interconectată, legăturile aeriene directe reprezintă un instrument important pentru cooperarea economică. Acestea reduc distanţa dintre pieţe, facilitează circulaţia persoanelor şi creează condiţiile favorabile pentru dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor", a afirmat Mitri.

Potrivit acestuia, conectivitatea înseamnă şi contact între oameni, iar zborurile directe vor facilita întâlnirile dintre familii şi prieteni şi le vor permite vizitatorilor să descopere mai uşor cultura celeilalte părţi.

"Prin urmare, fiecare zbor va transporta nu doar pasageri, ci şi oportunităţi pentru o mai bună înţelegere reciprocă şi pentru consolidarea relaţiilor dintre popoarele noastre. Reluarea zborurilor directe este un rezultat concret şi tangibil al cooperării noastre bilaterale, iar Ministerul Afacerilor Externe a promovat acest deziderat în ultimul an şi mai mult. El demonstrează ceea ce poate fi realizat atunci când guvernele noastre, autorităţile aeronautice civile, aeroporturile, companiile aeriene şi ceilalţi actori implicaţi lucrează împreună, urmărind un obiectiv comun", a arătat oficialul MAE.

Acesta a precizat că noua rută aeriană operată de compania Air China, tur-retur, pe destinaţia: Beijing (PEK) - Bucureşti (OTP) - Zagreb (ZAG) deschide noi posibilităţi pentru consolidarea conectivităţii regionale, inclusiv "pentru vecinii noştri din Croaţia".

"Vreau să reiterez că astăzi nu sărbătorim doar inaugurarea unui zbor direct, celebrăm o legătură de conectivitate care deschide noi oportunităţi pentru o nouă generaţie", a spus Călin Mitri.

Prezent la ceremonie, Zhou Xiang, însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, a remarcat că, după două decenii, Beijingul şi Bucureştiul vor fi conectate prin trei zboruri Air China în fiecare săptămână.

"Air China a operat această rută şi în trecut, însă aceasta a fost suspendată timp de două decenii. Astăzi, după o lungă perioadă de absenţă a unei conexiuni aeriene directe între cele două ţări, reluarea zborului Air China care leagă cele două capitale (...) devine, în sfârşit, realitate. De acum înainte, Beijingul şi Bucureştiul vor fi conectate prin 3 zboruri Air China în fiecare săptămână. Mai mult decât atât, această rută se extinde de la Bucureşti până la Zagreb, integrând şi mai mult regiunea noastră în reţeaua aviatică ce leagă Asia şi Europa. (...) China şi România se bucură de o prietenie tradiţională de peste 70 de ani, iar cooperarea noastră practică în numeroase domenii a continuat să se aprofundeze. Această nouă rută ne va apropia şi mai mult şi va aduce un nou impuls schimburilor şi cooperării în domenii precum comerţul, investiţiile, turismul, cultura, educaţia şi schimburile între oameni. Ea va permite unui număr tot mai mare de cetăţeni chinezi să descopere peisajele naturale deosebite ale României, precum şi bogata sa moştenire istorică şi culturală, oferindu-le, în acelaşi timp, mai multor prieteni români posibilitatea de a vizita China şi de a o cunoaşte direct. Sunt ferm convins că, pe măsură ce schimburile dintre oamenii celor două ţări vor creşte, prietenia dintre naţiunile noastre va deveni şi mai puternică", a transmis diplomatul chinez.

Românii vor putea călători din 4 septembrie direct către Republica Populară Chineză, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing şi Bucureşti, operată de compania Air China, cu o frecvenţă de trei zboruri săptămânale.

Cursele vor fi operate săptămânal, luni-miercuri-vineri, asigurând o conexiune rapidă şi eficientă, care va contribui la optimizarea fluxurilor de transport prin eliminarea escalelor şi reducerea timpilor de călătorie, conform Agerpres.

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