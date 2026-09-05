Putin suspendă atacurile asupra Kievului pentru trei zile, în timpul vizitei emisarilor lui Trump

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat suspendarea atacurilor asupra Kievului timp de trei zile, în contextul vizitei emisarilor americani la Moscova.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat sâmbătă încetarea atacurilor asupra Kievului timp de trei zile, cu ocazia vizitei emisarilor americani Steve Witkoff şi Kared Kushner în capitala Ucrainei, a informat Kremlinul conform agenţiilor internaţionale de presă.

Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump urmau să se întâlnească sâmbătă cu Putin la Moscova, apoi să ajungă la Kiev.

Armistiţiul local declarat de partea rusă urmează să intre în vigoare la miezul nopţii, conform Agerpres.

Moscova lansează noi atacuri în Ucraina chiar în ziua negocierilor

Rusia a lansat, în primele ore ale zilei de sâmbătă, 5 septembrie, un atac cu o rachetă balistică asupra unei întreprinderi industriale din Kamianske, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, chiar în ziua negocierilor cu americanii.

Patru persoane au fost ucise, în timp ce alte cinci au fost rănite. Șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, a declarat că trei dintre răniți au fost transportați la spital, inclusiv o femeie în vârstă de 30 de ani, care se află în continuare la terapie intensivă, potrivit KyivPost.

Înaintea atacului, Forțele Aeriene Ucrainene emiseseră avertizări cu privire la apropierea unor ținte de mare viteză de Dnipro și Kamianske.

În același timp, drone rusești „Shahed” cu motor cu reacție au lovit un centru comercial din orașul Mikolaiv, în sudul Ucrainei, vineri seara, 4 septembrie, și în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Administrația Militară Regională Mikolaiv a anunțat că, în urma primei lovituri, un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost spitalizat. La scurt timp, o a doua dronă a lovit aceeași locație, rănind o adolescentă de 17 ani.

Postul public ucrainean Suspilne a identificat obiectivul atacat drept un hipermarket Epicenter, precizând că loviturile au provocat un incendiu de proporții.

Atacuri soldate cu victime au avut loc după un alt atac rusesc asupra regiunii Kiev, în cursul zilei de vineri, care a avariat un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul Borispil. Administrația Militară Regională Kiev a raportat că ofensiva a provocat un incendiu pe acoperiș și într-un apartament de la unul dintre etajele superioare, fiind necesară intervenția echipelor de urgență.

Campania aeriană rusă continuă în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, propunerea unei opriri reciproce a atacurilor aeriene în perioada misiunii diplomatice.

Zelenski a declarat că Ucraina nu va efectua lovituri în timpul vizitei planificate la Moscova a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner și a cerut Rusiei să respecte aceeași pauză.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră şi Rusia trebuie să garanteze reciproc o încetare a focului - fără lovituri din partea ei - în timpul duratei necesare pentru desfăşurarea acestor negocieri”, a declarat Zelenski.

Rusia cere negocieri directe și invocă avantajele de pe front

Totuși, Rusia continuă să-și exprime ideea că pleacă de pe o poziție superioară în negocieri spre deosebire de Ucraina. Putin a declarat, în această săptămână, că „există șanse” ca cele două țări să ajungă la un acord de pace, dar cere negocieri directe.

Administraţia americană ar trebui să ia în considerare realităţile de pe teren în orice soluţionare a conflictului, unde situaţia se schimbă în detrimentul Kievului, a declarat astăzi viceministrul de externe rus, Serghei Riabkov, citat de agenţia de ştiri TASS, relatează Reuters.

„Întrebarea-cheie este măsura în care administraţia americană este pregătită să investească în găsirea unei soluţii reale la criza actuală, având în vedere realităţile de pe teren”, a declarat Riabkov pentru TASS.

Trump a reiterat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin „nu are nicio intenţie de a ataca” NATO, după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig la începutul lunii august.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are nicio intenţie de a ataca teritoriul NATO”, a declarat preşedintele SUA în Biroul Oval, potrivit AFP.

În tot acest timp, Rusia repopulează teritoriile ocupate ale Ucrainei, potrivit unui consilier al lui Vladimir Putin, care a spus că „Ucraina este pe cale de dispariție”.

Dmitri Kobiakov, consilierul președintelui rus Vladimir Putin, a declarat că Ucraina ar fi „pe cale de dispariție” și a vorbit despre relocarea populației ruse pe teritoriile ucrainene, proces „început deja”.

Kobiakov a spus că Ucraina ar fi trecut de „punctul fără întoarcere” și că, în opinia sa, doar Rusia ar putea „salva” țara. Vorbind despre acest subiect, el a făcut referire la relocările istorice ale populației ruse pe teritoriile ucrainene, relatează publicația ucraineană Glavcom.

Apoi, el a dat ca exemplu perioada Imperiului Rus, când teritoriile ucrainene au fost cucerite și a început colonizarea lor cu oameni veniți din Rusia: „Apropo, noi deja am făcut asta o dată: atunci când aceste teritorii au fost anexate de Potemkin (n.r. omul de încredere al împărătesei), în timpul Ecaterinei... am efectuat deja relocarea populației noastre în Ucraina”, a spus consilierul liderului rus.

Declarația lui Kobiakov vine pe fondul unei politici deja documentate a Rusiei de modificare a structurii demografice a teritoriilor temporar ocupate ale Ucrainei.

Kremlinul accelerează colonizarea teritoriilor ocupate din Ucraina

În iulie 2026, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a anunțat că Rusia își aduce în mod deliberat cetățenii pe teritoriile ocupate, inclusiv medici, profesori, constructori, funcționari și angajați ai administrațiilor de ocupație. Potrivit serviciului de informații ucrainean, scopul acestei politici este schimbarea componenței etnice a teritoriilor ocupate.

Potrivit GUR, în iulie 2026, în Crimeea ocupată și în Sevastopol se aflau deja aproximativ 200.000-300.000 de etnici ruși. Conform informațiilor serviciului ucrainean de informații, autoritățile ruse intenționează ca până în 2042 să mai relocheze 130.000 de ruși numai în Sevastopol.

În același timp cu relocarea rușilor, Moscova creează condiții pentru plecarea populației ucrainene. Printre cauzele indicate de GUR se numără luptele, represiunile, rusificarea forțată, mobilizarea în armata rusă, deteriorarea serviciilor medicale și sociale, precum și problemele legate de dreptul de proprietate.

În martie 2026 s-a relatat, de asemenea, despre planurile Rusiei de a crește populația din părțile ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson cu peste 110.000 de persoane, prin implementarea așa-numitelor „planuri de dezvoltare” a acestor teritorii.

Planul Rusiei în războiul din Ucraina rămâne, potrivit presei internaționale, cucerirea Donbasului, regiune importantă pentru industria și resursele sale minerale, dar și pentru poziția sa strategică în estul Ucrainei.

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