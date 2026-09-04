Giorgia Meloni devine cel mai longeviv premier al Italiei, după fondarea republicii în 1946

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni deține acum recordul pentru cea mai lungă perioadă de conducere neîntreruptă a unui guvern italian. Ea l-a depășit pe fostul prim-ministru Silvio Berlusconi.

Giorgia Meloni a depășit recordul lui Berlusconi ca prim-ministru al Italiei, după ce s-a aflat timp de 1.413 zile la conducerea Republicii, scrie Politico.

Marea întrebare - având în vedere alegerile generale programate anul viitor - este cât de mult va dăinui dominația de dreapta a lui Meloni asupra politicii italiene. Ea mai are mult de parcurs pentru a rivaliza cu totalul de 3.340 de zile la conducere al lui Berlusconi, în toate mandatele sale.

Rezistența extraordinară a lui Berlusconi se baza pe capacitatea sa de a supraviețui înfrângerilor electorale, guvernelor prăbușite, proceselor penale și predicțiilor repetate despre moartea sa politică. Averea sa, imperiul televiziunii și un partid construit în jurul său i-au oferit resurse independente de popularitatea sa în orice moment.

Giorgia Meloni are avantajul vârstei

Giorgia Meloni nu are multe din avantajele fostului premier Berlusconi, dar are încă doar 49 de ani, este în fruntea sondajelor și plănuiește o reformă electorală care i-ar putea facilita menținerea la putere. La aproape patru ani de la preluarea mandatului, ea se impune peste partenerii săi de coaliție fără un contracandidat evident pe dreapta.

Italo Bocchino, fost parlamentar conservator și susținător proeminent al lui Meloni, a prezis că era ei „va dura 30 de ani”, chiar dacă asta va înseamna să stea și în opoziție.

„Este sinceră, este transparentă ca sticla”, a spus el. Imaginea ei de femeie blondă și minionă, a susținut Bocchino, a făcut ca o lideră din dreapta post-fascistă a Italiei să pară mai puțin amenințătoare pentru alegătorii precauți.

De cealaltă parte a spectrului politic, Laura Boldrini, deputată de centru-stânga a Partidului Democrat și fostă președintă a camerei inferioare, a insistat că Meloni nu merită încă să fie comparată cu Berlusconi.

Oponenții lui Meloni o acuză că nu a reușit să revigoreze economia stagnantă a țării și salariile mici și că a irosit bani pe eforturi zadarnice de reducere a migrației. Criticii spun că ea și-a concentrat eforturile pe măsuri menite să-și cimenteze puterea, cum ar fi reforma electorală și o schimbare eșuată a sistemului judiciar, fără a reuși în același timp să abordeze criza costului vieții.

Giorgia Meloni: Europa a dormit decenii și acum plătește prețul dependențelor

De curând, Giorgia Meloni a declarat că ţările europene se confruntă cu o problemă de autonomie strategică, după ce au „dormit“ timp de decenii în domenii critice precum apărarea, aprovizionarea cu materiale şi energia, au informat EFE și Agerpres.

„Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China“, a remarcat Meloni în timpul unui interviu acordat podcastului italian Pulp, găzduit de rapperul Fedez şi care a fost difuzat joi.