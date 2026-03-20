Europa a "dormit" decenii și acum plătește prețul dependențelor, avertizează Georgia Meloni

Data publicării: 11:27 20 Mar 2026

Autor: Dana Mihai

Sursa Foto: Agerpres

Giorgia Meloni avertizează că Europa se confruntă cu o problemă de autonomie strategică după decenii de dependență în domenii esențiale precum apărarea și energia.

Şefa executivului italian, Giorgia Meloni, a declarat că ţările europene se confruntă cu o problemă de autonomie strategică, după ce au "dormit" timp de decenii în domenii critice precum apărarea, aprovizionarea cu materiale şi energia, informează EFE.

Dependența de SUA, Rusia și China

"Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China", a remarcat Meloni în timpul unui interviu acordat podcastului italian "Pulp", găzduit de rapperul Fedez şi care a fost difuzat joi.

Potrivit şefei guvernului italian, această stabilitate a fost spulberată odată cu apariţia unor şocuri neprevăzute, cum ar fi "pandemia (de coronavirus - n.r.), războiul din Ucraina, acum războiul din Iran şi problemele pe care le avem în Africa".

Impactul războiului din Ucraina și al pandemiei

Meloni a amintit cum, după izbucnirea războiului din Ucraina, Italia a fost nevoită să reacţioneze urgent după ce a pierdut brusc 40% din aprovizionarea cu gaze din Rusia şi cum pandemia a oprit furnizarea de semiconductori şi microcipuri.

Critici la adresa tranziţiei verzi

Prim-ministrul italian a fost deosebit de critic la adresa gestionării tranziţiei verzi în Uniunea Europeană, avertizând că investiţiile exclusive în electrificare au lăsat Europa "legată de mâini şi de picioare" de o altă putere majoră, China.

În acest sens, ea a susţinut că nu are sens să se urmărească o reducere cu 5% a emisiilor europene dacă tehnologia utilizată provine de la centrale electrice pe cărbune din "una dintre cele mai poluante naţiuni din lume".

"Dacă vrei să-ţi controlezi lanţurile de aprovizionare, trebuie să lucrezi cât mai mult posibil cu naţiuni în care ai cea mai mare încredere", a declarat ea.

Meloni a insistat că, pentru ca Europa să se protejeze împotriva acestor şocuri, diversificarea trebuie crescută la maximum, "atât în ceea ce priveşte tipul de energie, cât şi cine o furnizează".

În acest context, ea a descris închiderea centralelor nucleare drept "o altă mare greşeală" asupra căreia guvernul său încearcă să revină.

O Italie autonomă

Meloni şi-a reafirmat, de asemenea, poziţia de lungă durată privind o mai mare autonomie italiană, pe care şi-a amintit că a apărat-o încă de când era în opoziţie, în ciuda criticilor care au etichetat-o drept "autarhică" sau "suveranistă".

Deşi a afirmat că Italia este acum "ferită de şocuri majore", Meloni a recunoscut că ţara nu este încă imună la "problema costurilor".

Ca răspuns direct la instabilitatea aprovizionării globale cu ţiţei din cauza războiului din Iran, guvernul italian a aprobat miercuri un decret de reducere a preţului combustibilului cu 0,25 euro pe litru.

"Lucrez pentru a mă asigura că Italia este pe deplin autonomă şi capabilă să se descurce prin propriile sale forţe", a concluzionat Meloni, insistând că o consolidare a autoapărării este o necesitate pentru a preveni, printre altele, "o creştere a influenţei chineze în Europa". 

