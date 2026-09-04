Patru suspecţi, arestaţi în Serbia. Sunt bănuiţi că au introdus explozibili şi drone în UE

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Patru persoane suspectate că au introdus în Uniunea Europeană explozibili şi drone, pe care le-au transferat către "locuri planificate", au fost arestate în Serbia.

Ancheta priveşte un presupus grup organizat suspectat că a introdus explozibili, dar şi drone, obţinute în Serbia, spre "locuri planificate şi convenite în prealabil" din ţări membre ale UE. Primele informaţii despre acest grup au apărut după ce în apropierea unui gazoduct de la frontiera Serbiei cu Ungaria au fost găsiţi explozibili.

Der Spiegel scrie că în Germania anchetatorii urmăresc posibile legături între drona cu expozibil descoperită pe aeroportul din Leipzig luna trecută şi arestarea a doi bărbaţi pe data de 11 iunie la frontiera dintre Serbia şi Ungaria. Cei doi transportau explozibili şi componente pentru drone. De altfel, Germania a impus sancţiuni Rusiei luna aceasta. Moscova este acuzată de Berlin că este responsabilă de tentativa de atentat de la Leipzig.

Anchetatorii din Serbia au început să lucreze la caz pe 12 iunie, dar procurorii nu au făcut legături cu incidentul de la Leipzig. Cu toate astea, ei anunţă că lucrează cu autorităţi din mai multe ţări europene, fără să dea detalii despre cei arestaţi acum. Nici măcar cetăţenia lor nu a fost făcută publică.

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat în aprilie că explozibilii găsiţi ar fi putut provoca distrugeri importante la conducta prin care se transportă gaz rusesc către Ungaria.

La vremea respectivă, Ucraina a respins acuzaţii ale fostului guvern de la Budapesta conform cărora Kievul se află în spatele incidentului legat de gazoduct.

Serbia, aliată apropiată a Rusiei şi una din puţinele ţări europene care nu au adoptat sancţiuni împotriva Moscovei după invazia rusă în Ucraina, a fost identificată de mai multe ori drept bază a unor operaţiuni ruseşti în străinătate.

Nu sunt primele arestări de acest fel făcute de poliţia sârbă. Acum un an, instituţia a arestat două persoane suspectate de organizarea sesiunilor de instruire a protestetarilor în materie de tactici de confruntare cu forţele de ordine înaintea alegerilor din Republica Moldova. Atunci, anchetatorii au confirmat că proiectul fusese iniţiat de Federaţia Rusă.

După câteva zile, au urmat în Serbia alte 11 arestări pentru acţiuni motivate de ură în Franţa şi Germania, în special pentru distrugeri la situri evreieşti şi pentru depunerea unor capete de porc în apropierea unor moschei.

Trei drone găsite în apropierea aeroportului din Leipzig

Anchetatorii din Germania au găsit trei drone, dar şi materiale care ar putea fi explozibili, în apropiere de aeroportul Leipzig/Halle. Ultima dronă a fost găsită pe 14 august, la zece zile după incident, într-o zonă aflat la vest de aeroportul din estul Germaniei. Acolo, anchetatorii au găsit şi 50 de grame dintr-o substanţă despre care bănuiesc că este hexogen, un explozibil militar.

Procuratura generală nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta. Surse din domeniul securităţii menţionate în relatările de presă şi-au exprimat bănuieli că în tentativa de atac au fost implicate serviciile de informaţii ruseşti; Moscova a respins astfel de acuzaţii.

În 4 august, o dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită lângă un avion de marfă ucrainean Antonov, folosit pentru transporturi militare. Anchetatorii bănuiesc că o altă dronă s-ar putea să se fi ciocnit cu un avion de marfă al companiei DHL la scurt timp după închiderea aeroportului. Leipzig/Halle este un centru de transport de mărfuri şi logistică militară folosit de NATO şi de compania ucraineană Antonov Airlines pentru produse din domeniul apărării.

Cehia a sporit măsurile de securitate după incidentul din Leipzig

Autorităţile cehe au implementat măsuri de securitate în puncte sensibile din întreaga ţară în urma tentativei de sabotaj de pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, a anunţat vineri ministrul de interne, Lubomir Metnar, relatează EFE.

"Răspundem la situaţia în evoluţie prin implementarea unor măsuri specifice, deşi acestea nu pot fi dezvăluite din motive de securitate", a declarat ministrul pe platforma de socializare X.

Presa locală a relatat că măsurile includ o protecţie sporită la aeroporturi şi staţii de transport public.

În prezent, nivelul de risc de ameninţare teroristă în Republica Cehă este moderat spre scăzut, în timp ce "situaţia de securitate este stabilă", a clarificat ministrul.