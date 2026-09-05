Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Bogdan Chirieac: E un semnal îngrijorător

Baza militara din Rusia rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Rusia a reușit să lovească sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Analistul Bogdan Chirieac avertizează că atacul indică o posibilă escaladare, dar și o evoluție importantă a tehnologiei rusești.

Rusia a bombardat, vineri, 4 septembrie, sediul principal al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), situat în centrul Kievului, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit președintelui ucrainean, drona rusească a țintit direct biroul șefului SBU, Oleksandr Poklad. Conform unei surse citate de AFP, directorul serviciului de informații nu se afla în biroul său în momentul atacului.

"Am vorbit cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din nefericire, o dronă rusească a lovit sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodimirska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Toți cei afectați vor primi asistența necesară", a postat Volodimir Zelenski. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpos.

"Faptul că Rusia ar avea acces la o asemenea tehnologie e foarte îngrijorător"

"E un semnal îngrijorător. Înseamnă că rușii s-au perfecționat cu dronele. Astfel de capabilități au în lume doar americanii și israelienii. Probabil că mai au și chinezii, chiar se vehicula asta într-un timp, iar Beijingul a exportat tehnologia către ruși. Americanii pot trimite o rachetă pe fereastra a treia de la etajul doi la Kremlin. Pot să trimită de acolo, din Statele Unite, o rachetă balistică. La fel pot și israelienii. Dacă nu a fost doar o întâmplare norocoasă, ca să trimiți o dronă în biroul șefului serviciilor secrete ucrainene, înseamnă că trebuie să ai acces la o tehnologie avansată pe care rușii nu o aveau. Să nu uităm că rușii nu aveau drone acum 4 ani și jumătate când au invadat Ucraina. Nu sunt semne bune. Ne duce cu gândul la faptul că dronele multe pe care le vedem acum în România sunt trimise cu țintă directă. Nu ajung acolo întâmplător. Sigur, nu toate dronele sunt de o asemenea calitate sau de acest fel, dar faptul că Rusia ar avea acces la o asemenea tehnologie e foarte îngrijorător", a explicat Bogdan Chirieac.

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