Donald Trump amenință din nou Iranul cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a avertizat, vineri, că Statele Unite ar putea lovi în curând instalația nucleară iraniană de la Muntele Târnăcopului, un complex subteran puternic fortificat.

Statele Unite ale Americii ar putea lovi în curând instalația nucleară iraniană de la Muntele Târnăcopului, a spus președintele american Donald Trump.

„S-ar putea să lovim Muntele Târnăcopului foarte curând… dacă se întâmplă ceva acolo”, le-a declarat Trump reporterilor aflați în Biroul Oval, potrivit presei internaționale.

Trump amenință de mai multe luni că va ataca Muntele Târnăcopului, declarând încă din luna iulie că Statele Unite ar putea face acest lucru în curând.

Vorbind despre conflictul cu Iranul, Trump a spus: „Mulți oameni nu-i spun război. Eu îl numesc un conflict militar, pentru că pentru noi este floare la ureche”.

Cu doar câteva ore înainte, Trump descrisese conflictul drept „război” într-o postare pe Truth Social: „Nebunii Stângii Radicale, democrații și comuniștii ar prefera mai degrabă să PIERDEM războiul din Iran decât ca președintele Donald J. Trump să CÂȘTIGE războiul pentru America. Cu alte cuvinte, ar prefera să PIERDEM decât să CÂȘTIGĂM! Aceștia sunt oameni foarte bolnavi, care suferă de o formă gravă de TDS, denumită uneori și SINDROMUL DE DERANJAMENT TRUMP”, a scris liderul de la Casa Albă.

Ce importanță are Muntele Târnăcopului din Iran

Muntele Târnăcopului („Pickaxe Mountain”) din Iran este un complex nuclear puternic fortificat în subteran, la sud de uzina nucleară de la Natanz. Situată în partea centrală a ţării, Natanz este principala uzină iraniană de îmbogăţire a uraniului. Acolo sunt mii de centrifuge de diverse tipuri şi viteze pentru purificarea uraniului. Uzina a fost deja atacată de SUA în bombardamentele din iunie anul trecut şi din nou anul acesta în războiul declanşat de SUA şi Israel la sfârşitul lunii februarie.

Israelul estimează că, în urma atacurilor aeriene americane şi israeliene din 2025 asupra instalaţiilor nucleare ale Iranului, acesta a mutat centrifuge avansate şi o parte din stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în complexul din Muntele Târnăcopului.

Alte lucruri nu sunt cunoscute, însă, despre acel complex subteran, a cărui construcţie a început după ce, în iulie 2020, o explozie şi un incendiu care a urmat au avariat sever halele supraterane de asamblare a centrifugelor pentru uzina de la Natanz. Potrivit Teheranului, explozia de atunci a fost rezultatul unui sabotaj.

SUA au reluat atacurile asupra Iranului. Teheranul răspunde

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a escaladat din nou la începutul acestei luni, după o perioadă de aproximativ o lună în care luptele fuseseră suspendate. Pe 1 septembrie, Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare iraniene din sudul țării. Au fost vizate sisteme de apărare antiaeriană, radare, comunicații și infrastructură militară.

Iranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective americane și aliate din regiune. Au fost raportate atacuri în Irak, Bahrain, Iordania și Kuweit.

Escaladarea a provocat și victime civile. Un atac american asupra localității Kuhestak, din sudul Iranului, a lovit o locuință în care avea loc o nuntă, potrivit autorităților iraniene, care au anunțat mai multe persoane ucise și zeci de răniți.