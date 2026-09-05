12 dispozitive explozive, descoperite de poliţia germană în districtul Gorlitz, din estul Saxoniei. Erau puse lângă liniile de înaltă tensiune

Criza energetică din România se adâncește. Foto: Freepik.com

Poliţia din landul german Saxonia anunţă descoperirea a 12 dispozitive explozive improvizate în apropierea liniile de înaltă tensiune.

Parchetul din Dresda, Biroul Criminalistic al landului Saxonia şi Direcţia de Poliţie Gorlitz transmit că dispozitivele erau amplasate lângă staţia electrică Barwalde, aflată lângă Lippen, în districtul Bautzen, şi lângă staţia electrică Graustein, lângă Schleife, districtul Gorlitz. Aceste dispozitive ar fi avut ca scop provocarea de scurtcircuite la liniile de înaltă tensiune şi, astfel, deterioarea infrastructurii de energie electrică.

Acum, autorităţile fac cercetări sub suspiciunea de provocare a unei explozii, tentativă de perturbare a serviciilor publice şi tentativă de sabotaj.

Operaţiunea a fost declanşată în urma unui apel primit în cursul zilei de vineri din partea unui cetăţean german. Specialiştii din cadrul Biroului Criminalistic (LKA) au dezamorsat şi securizat dispozitivele explozive, iar tehnicienii criminalişti au examinat locurile faptei.

"În timpul lucrărilor de la fața locului, liniile de înaltă tensiune au trebuit să fie scoase temporar de sub tensiune. Nu au existat pagube materiale reale și nici întreruperi în alimentarea cu energie electrică”, a explicat Parchetul din Dresda, conform Bild.

Există şi un suspect. Este vorba despre Daniel V, un cetăţean german în vârstă de 48 de ani din Gevelsberg, care a mărturisit în scris. Acesta a redactat o scrisoare prin care îşi exprima opoziţia faţă de generarea energiei electrice din combustibili fosili.

În același timp, anchetatorii examinează o posibilă legătură cu incidente similare din Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia. Dispozitive suspecte au fost descoperite în ultimele zile și în vecinătatea unor stații electrice din acele landuri.

50Hertz, compania care operează sistemul de transport al energiei electrice, anunţase încă de vineri că "alte obiecte zburătoare au fost găsite în apropierea unor staţii şi centrale electrice în timpul inspecţiilor reţelei".

Nu au fost raportate avarii ale liniilor electrice și nu au existat efecte asupra alimentării cu energie.

Vineri, 4 septembrie, 4 persoane suspectate că au introdus explozibili şi drone în UE au fost arestate în Serbia.

Nu sunt primele arestări de acest fel făcute de poliţia sârbă. Acum un an, instituţia a arestat două persoane suspectate de organizarea sesiunilor de instruire a protestetarilor în materie de tactici de confruntare cu forţele de ordine înaintea alegerilor din Republica Moldova. Atunci, anchetatorii au confirmat că proiectul fusese iniţiat de Federaţia Rusă.

După câteva zile, au urmat în Serbia alte 11 arestări pentru acţiuni motivate de ură în Franţa şi Germania, în special pentru distrugeri la situri evreieşti şi pentru depunerea unor capete de porc în apropierea unor moschei.