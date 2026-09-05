Nigel Farage "ar folosi inclusiv forţa militară pentru a zdrobi Argentina" în conflictul pe insulele Falkland. Mesaj din interiorul Reform UK

Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt pe probleme financiare al lui Nigel Farage, spune că dacă liderul Reform UK ar fi prim-ministrul Marii Britanii, ar folosi inclusiv forţa militară pentru a zdrobi Argentina în conflictul pe insulele Falkland.

Marea Britanie şi-a menţinut controlul asupra insulelor Falkland, cunoscute în Argentina drept insulele Malvine, în urma războiului de 74 zile din 1982. Un referendum din 2013 a arătat că 1513 din 1517 locuitori ai insulelor au votat pentru a rămâne parte din teritoriul britanic.

Acum, Robert Jenrick spune că, dacă Nigel Farage, liderul Reform UK, ar fi prim-ministrul Marii Britanii, ar putea folosi inclusiv forţa armată pentru a reţine controlul arhipelagului.

"Dacă Nigel Farage era prim-ministrul nostru, Milei nu ar face ceea ce face. Asta se întâmplă pentru că Milei e slab, dar simte că şi noi avem un Guvern slab. Dacă Nigel Farage ar fi prim-ministrul nostru, am folosi fiecare resursă a statului Britanic, forţele noastre armate, sancţiuni economice, totul, pentru a apăra insulele Falkland, şi am zdrobi Argentina", a declarat Robert Jenrick, conform Politico.

Săptămâna trecută, Donald Trump a sugerat că ar putea reevalua sprijinul SUA cu privire la suveranitatea Marii Britanii asupra insulelor.

"Mereu revizuiesc poziţiile pe care le are SUA. Asta e doar una din multe", a declarat Donald Trump.

Iar vineri, preşedintele Argentinei, Javier Milei, un aliat al lui Donald Trump, a dus totul mai departe şi a promis sancţiuni împotriva companiile petroliere din apropierea insulelor Falkland, dacă acestea nu au permisiunea autorităţilor de la Buenos Aires.

Guvernul laburist al Marii Britanii a respins ameninţările lui Javier Milei. Un purtător de cuvânt din Downing Street a transmis că insularii au drepturi şi că Marea Britanie susţine dreptul acestora de "a-şi dezvolta resursele naturale pentru propriile beneficii economice".

Ministrul apărării britanic, Wes Streeting, a scris pe contul său de X că declaraţiile lui Milei - care a ameninţat cu sancţiuni împotriva companiilor care operează pe uscat sau în larg pentru a exploata resursele naturale ale insulelor - "vorbesc mai mult despre politica internă argentiniană decât despre Insulele Falkland".

El a reiterat linia oficială britanică clasică: "Insulele Falkland sunt britanice pentru că insularii de acolo au ales să fie britanici. Angajamentul nostru faţă de Insulele Falkland este absolut şi de neclintit".

Streeting se referea astfel la referendumul organizat în insule în 2013, în care propunerea ca insulele să rămână în cadrul Regatului Unit a câştigat cu 99,8% din voturi, doar trei oameni votând împotrivă.