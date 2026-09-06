Volodimir Zelenski și-a încheiat întâlnirea cu emisarii lui Trump, Witkoff și Kushner: „Războiul se va prelungi pe timpul iernii”. Vrea o întâlnire cu Putin

Emisarii americani Steve Witkoff, Jared Kushner și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, după întâlnirea cu emisarii președintelui american Donald Trump, că războiul cu Rusia pare să continue și în iarna care urmează. Liderul de la Kiev a reiterat ideea de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, 6 septembrie, după întâlnirea avută la Kiev cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, că în pofida evaluării „pozitive” a discuţiilor cu aceştia, se pare că războiul cu Rusia va continua şi iarna care vine, consemnează agenţiile AFP şi EFE.

„Sperăm cu tărie să ajungem la acorduri cu partenerii noştri americani şi contăm pe sprijinul partenerilor noştri europeni, dacă războiul se va prelungi pe timpul iernii, ceea ce deocamdată pare a fi cazul”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă după cele două reuniuni avute duminică, prima doar cu cei doi emisari americani, iar a doua cu aceştia şi cu trimişi (consilieri pentru securitate naţională) ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit.

Disputa teritorială rămâne blocajul negocierilor de pace

Preşedintele ucrainean a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat.

„Îmi menţin poziţia că probleme atât de complexe nu pot fi soluţionate decât la nivel de lideri”, a spus Volodimir Zelenski, reluând astfel vechea sa cerere de a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, idee respinsă de acesta din urmă, care consideră că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obţină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare.

Zelenski cere sprijin pentru apărarea de iarnă

Zelenski a insistat de asemenea asupra continuării ajutorului militar şi economic occidental pentru Ucraina, în perspectiva continuării războiului pe timpul iernii, la capitolul militar subliniind din nou nevoia de a primi noi resurse pentru apărarea antiaeriană.

O nouă reuniune între Zelenski, emisarii lui Trump şi trimişii celor trei ţări europene menţionate va avea loc în săptămânile următoare, a anunţat preşedintele ucrainean, acesta fiind aparent singurul lucru convenit după vizita emisarilor lui Trump.

Emisarii americani vorbesc despre compromisuri din partea ambelor părți

La rândul său, emisarul american Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război.

„Va trebui ca ambele părţi să facă compromisuri şi să-şi reducă divergenţele, iar noi credem că dispunem de elementele necesare pentru a realiza acest lucru", a remarcat Witkoff. "Este foarte dificil, dar suntem hotărâţi, ne pasă şi sperăm că toate acestea vor duce în final la o soluţionare diplomatică”, a completat el.

Veniţi pentru prima dată la Kiev, după ce vizitaseră de mai multe ori Moscova pentru discuţii cu Putin, cei doi emisari ai lui Trump au dat scurte declaraţii presei de asemenea între întâlnirea cu Zelenski şi cea care a urmat cu trimişii celor trei susţinători europeni ai Ucrainei.

În timp ce Steve Witkoff a vorbit despre discuţii „foarte semnificative” şi „foarte importante”, Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că acesta din urmă este „foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

„Sperăm că această călătorie ne-a permis să deschidem noi piste pentru a avansa. Cred că am învăţat mult”, a mai spus Kushner.

Emisarii lui Trump au fost și la Moscova

Cei doi emisari americani au fost sâmbătă la Moscova, unde au discutat trei ore cu preşedintele rus Vladimir Putin şi i-au prezentat acestuia o nouă propunere de pace, despre care nu au oferit detalii.

Trump însuşi a vorbit vineri despre această propunere, dar de asemenea fără niciun detaliu, afirmând doar că „avem o idee pentru pace”. El nu a spus nici dacă această nouă propunere ar presupune cedări teritoriale ucrainene către Rusia, cum a dat de înţeles în declaraţii anterioare, în perioada când încă aveau loc negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA.

Ultimele negocieri de acest fel au fost în februarie, înainte ca SUA să lanseze războiul împotriva Iranului, iar de atunci războiul din Ucraina a trecut pe un plan secundar în preocupările Washingtonului.

În acest timp, Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Doneţk, pentru a desăvârşi astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.