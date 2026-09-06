Duminică decisivă pentru Germania: Alegeri în landul Saxonia-Anhalt. S-au deschis secţiile de votare

Urnă de vot. Imagine cu rol ilustrativ: Freepik

Duminică au loc alegeri în landul estic german Saxonia-Anhalt.

Alegeri regionale cu miză uriaşă în Germania, duminică, în landul Saxonia-Anhalt. Vorbim despre un scrutin din care AfD speră să iasă în avantaj, sondajele realizate înainte de vot arătând faptul că formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania ar urma să obţină cele mai multe voturi, sperând chiar la o majoritate absolută.

Aproape 1,7 milioane de alegători se află pe liste înaintea scrutinului de duminică. Conform unui sondaj al Forschungsgruppe Wahlen, 31% dintre respondenţi nu s-au decis cu ce partid vor vota sau dacă vor merge la urne.

S-au deschis secţiile de votare

Secţiile de votare s-au deschis duminică dimineaţă la ora 8:00 (6:00 GMT) în Saxonia-Anhalt, land în estul Germaniei, pentru un scrutin regional în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este favoritul clar şi ar putea ajunge la putere pentru prima dată în istoria sa, informează dpa.

Cum a sărbătorit AfD sfârşitul campaniei electorale

Formaţiunea a marcat sfârşitul campaniei în Magdeburg, eveniment în cadrul căruia Alice Weidel a fost prezentată drept viitorul cancelar al Germaniei. Într-un scurt discurs, aceasta i-a mulţumit pentru susţinere co-președintelui AfD, Tino Chrupalla, precum şi tuturor celor care au luat parte la campania electorală.

Cum se desfăşoară scrutinul

Alegătorii au timp până la ora 18:00 (16:00 GMT) să-şi aleagă reprezentanţii în aceste alegeri cruciale pentru coaliţia federală a cancelarului conservator din ce în ce mai nepopular, Friedrich Merz. Apoi începe numărătoarea voturilor, iar ofiţerul de circumscripţie electorală aşteaptă un rezultat final provizoriu luni dimineaţă devreme.

Alegătorii aleg un nou parlament de land în Magdeburg. Aceştia au un prim vot pentru un candidat direct şi un al doilea vot pentru un partid. Parlamentul alege apoi un premier de land la o dată ulterioară.