Călin Georgescu, huiduit la Vaslui și oprit de Biserică: "Fără acțiuni politice în lăcașurile de cult"

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Călin Georgescu a fost huiduit de mai multe persoane la o deplasare făcută sâmbătă în judeţul Vaslui.

Călin Georgescu a fost huiduit de mai mulţi români sâmbătă, la o întâlnire organizată în judeţul Vaslui, relatează România TV. Potrivit sursei citate, mai multe persoane au scandat împotriva lui Georgescu şi au transmis că nu este în regulă ce face acesta, timp în care grupul de susţinători ai acestuia a încercat să îi îndepărteze pe cei care huiduiau. Incidentul a avut loc la Podul Înalt, la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare.

„Să plece cu circul și maimuțăreala”, a strigat un pensionar în vârstă de 76 de ani, originar din Băcăoani, localitatea pe raza căreia se află statuia ecvestră a fostului domnitor al Moldovei.

Georgescu a mers şi în piaţa agroalimentară din localitatea Codăeşti, unde a stat de vorbă cu comercianţii, a apreciat produsele locale şi a dat autografe. Participanţii au scandat "Georgescu - preşedinte!" şi "Căline, Căline, poporul e cu tine!".

Vizita la Codăeşti a fost anunţată pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, însă în mediul online a circulat un program neoficial în care a fost anunţată şi o oprire la statuia lui Ştefan cel Mare de la Băcăoani, la o biserică din comuna Lipovăţ, la o fabrică de mobilă şi că va participa la Târgul Meşterilor Populari din Parcul Copou.

Reprezentanţii fabricii au informat că vizita nu va avea loc.

De asemenea, oficialii Bisericii au precizat că nu sunt permise întâlniri politice în lăcaşe de cult.

"Episcopia Huşilor nu a primit nicio solicitare, nu a aprobat şi nu va aproba niciodată organizarea niciunui eveniment sau întâlnire cu caracter politic, asociat unor persoane sau formaţiuni politice, în cadrul lăcaşurilor de cult din Parohia Lipovăţ, ca de altfel în nicio biserică sau mănăstire din eparhie. Biserica şi întreg ansamblul parohial este un spaţiu consacrat exclusiv activităţilor liturgice, cultural-misionare şi, prin extensie, social-filantropice. Orice alt tip de întâlnire sau eveniment, care nu se înscrie în acest specific, nu poate fi organizat în interiorul ansamblului parohial. Nu este permisă niciun fel de coabitare între credinţă şi politică, în spaţiul sacru al bisericii, care este destinat exclusiv trăirii credinţei. Mai mult decât atât, filmarea sau fotografierea în lăcaşurile de cult sunt permise doar cu acordul Centrului Eparhial, numai în cazurile în care se doreşte evidenţierea patrimoniului liturgic şi arhitectural-istoric. Aceasta deoarece lăcaşul de cult este un spaţiu liturgic sfinţit, iar nu unul civil. Episcopia Huşilor nu a oferit şi nu va oferi niciun acord în acest sens", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Huşilor, Cosmin Gubernat.

El a menţionat că potrivit Regulamentului Autorităţilor Canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române nu este permisă "folosirea în scopuri politice a persoanelor, spaţiilor, slujbelor sau însemnelor bisericeşti", precum şi "participarea preotului la manifestaţii neautorizate de Biserică, constituirea sau participarea în organizaţii de tip sindical, cu caracter politic".