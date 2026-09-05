Cristian Bușoi, în deplasare la Salonic. Memorandumul semnat de directorul general al Transgaz

Sursa foto: Facebook Cristian Bușoi

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, s-a aflat la Salonic, unde a participat la semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, anunță, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că s-a aflat la Salonic, unde a participat la semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia. Potrivit acestuia, memorandumul a fost semnat din partea României de către Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

"La Salonic, am participat la ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia, desfășurată în prezența lui Joshua Volz, emisar special pentru integrarea energetică în cadrul Departamentului pentru Energie al Statelor Unite, și a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Memorandumul a fost semnat din partea României de domnul Ion Sterian, directorul general al Transgaz. La eveniment a participat, de asemenea, Antal Lóránt, președintele Comisiei pentru energie din Senatul României.

Cristian Bușoi: Extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia, un nou pas important

Extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia reprezintă un nou pas important în consolidarea conectivității energetice regionale, a diversificării surselor de aprovizionare și a rezilienței sistemului energetic.

Această extindere va sprijini cooperarea dintre țările din regiune în domeniul securității energetice și va contribui la dezvoltarea unui sistem energetic regional mai integrat, mai sigur și mai rezilient. România susține pe deplin această inițiativă și încurajează consolidarea cooperării regionale în domeniul energiei.

Extinderea Coridorului Vertical este esențială pentru diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare, pentru creșterea securității energetice și pentru consolidarea independenței energetice a regiunii.

Prin proiecte de acest tip, construim conexiuni energetice mai puternice între țările noastre și creăm premisele unui sistem energetic regional mai competitiv, flexibil și rezilient.

Cooperarea regională și dezvoltarea infrastructurii energetice comune sunt esențiale pentru securitatea energetică a întregii regiuni", a scris Cristian Bușoi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Semnarea memorandumului este un pas important pentru România, aflată în plină criză energetică.

Precizările Transgaz

Transgaz, operatorul Sistemului Național de Transport gaze naturale, anunțase de vineri, 4 septembrie, semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest.

"La ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical au participat miniștrii energiei din Grecia (domnul Stavros Papastavrou), Bulgaria (doamna Iva Petrova), Cipru (domnul Michael Damianos), Macedonia de Nord (doamna Sanja Božinovska), Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Energiei din România (domnul Cristian Bușoi) și directorii generali ai operatorilor de transport și sistem gaze naturale: DESFA (Grecia), ICGB (Bulgaria), Bulgartransgaz (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Moldova), FGSZ (Ungaria), EUSTREAM (Slovacia), GTSOU (Ucraina), NOMAGAS (Macedonia de Nord) și Transportgas Srbija (Serbia), precum și Gastrade Grecia, precum și ambasadorii SUA în statele din Europa de Sud-Est SUA (Ambasadorul SUA în Grecia - Excelența Sa doamna Kimberly Guilfoyle, doamna Nicole Varnes – Însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA în Macedonia de Nord și domnul Joshua Volz – Trimis special pentru integrarea energetică din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA)", a transmis Transgaz într-un comunicat de presă.

Director general al SNTGN Transgaz: Coridorul Vertical a evoluat de la o etapă la alta, reușind să ajungă la un nou nivel de maturitate

"Am semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical, concept strategic pe care l-am inițiat și pe care România și Transgaz l-au promovat și susținut încă din 2016, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017.

Coridorul Vertical a evoluat de la o etapă la alta, reușind să ajungă la un nou nivel de maturitate. Inițiativa se îndreaptă acum către o platformă regională integrată pentru cooperarea energetică având ca obiectiv consolidarea securității aprovizionării, diversificarea surselor și rutelor de gaze, reducerea dependenței de gazul rusesc, reziliența infrastructurii energetice și dezvoltarea piețelor de gaze din Europa de Sud-Est și Centrală, inclusiv din Balcanii de Vest. Extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia are o importanță deosebită în planul cooperării energetice europene și regionale contribuind la consolidarea conectivității, a diversificării și rezilienței energetice regionale, la dezvoltarea unui sistem energetic regional mai integrat, mai competitiv. Ne vom coordona în continuare eforturile comune pentru cooperare în ceea ce privește dezvoltarea și operarea sistemelor de transport interconectate, optimizarea utilizării infrastructurii existente, identificarea nevoilor suplimentare de infrastructură, îmbunătățirea capacităților de flux bidirecțional al gazelor și extinderea capacității transfrontaliere dar și pentru atragerea de finanțări nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare, cooperarea la nivel de reglementare, tehnic și comercial, cu scopul de a face Coridorul Vertical mai flexibil, mai competitiv și mai atractiv pentru piață.

Așa cum am mai afirmat, Coridorul Vertical de Gaze reprezintă un element-cheie al cooperării energetice dintre România, Statele Unite și statele din Europa Centrală, de Est și Balcani iar prin extinderea sa, prin dezvoltarea interconectărilor sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, cu cele ale Republicii Moldova și Ucrainei pe de o parte, respectiv cu sistemele naționale de transport al gazelor naturale din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Germania pe de altă parte, acest coridor Nord-Sud creează o infrastructură modernă, sigură și eficientă, capabilă să asigure fluxuri bidirecționale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale", a declarat director general al SNTGN Transgaz.

Reamintim că Bogdan Andronic, șef serviciu Management Relații Internaționale la Transgaz, a vorbit, în luna martie, pentru DC NEWS, despre investițiile pe care compania le face în România, dar și în Republica Moldova.