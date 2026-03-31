Transgaz, investiții uriașe în România și Republica Moldova. Bogdan Andronic: Proiectul care creează premisele unui hub energetic / video

Bogdan Andronic, șef serviciu Management Relații Internaționale la Transgaz, a vorbit, la Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități, despre investițiile făcute de Transgaz în ultimii 12 ani și despre perspectivele până în 2033.

„Securitatea energetică este abordată la Transgaz prin investiții, pentru că acestea sunt un vector durabil de dezvoltare sustenabilă a unei companii. Pe de o parte vorbim de profitabilitate, iar pe de altă parte vorbim de consolidarea securității energetice prin două mecanisme: creștem gradul de interconectare cu sistemele adiacente ale operatorilor de transport din vecini și extindem sistemul național de transport pentru a racorda cât mai multe localități la gaz.

În planul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport 2024-2033 avem prevăzute investiții de 9,2 miliarde euro. Din acestea, 4 miliarde sunt în rețele de transport gaze naturale, 4,9 miliarde sunt investiții în rețelele de transport gaze în amestec cu hidrogen sau hidrogen pur.

Dacă ne referim la investițiile recente, din 2013 până în 2026, totalul investițiilor făcute de Transgaz se ridică la 2,8 miliarde de euro. În perioada 2013-2025 s-au făcut investiții de aproximativ un miliard de euro, iar în 2026 avem în vedere investiții de 1,7 miliarde de euro. 31% sunt deja finalizate, iar 69% se află în diverse stadii: avem BRUA (faza 1), avem gazoductul Iași-Chișinău, o conductă de 120 de kilometri, avem gazoductul Tuzla - Podișor, operaționat și pus în funcțiune și, de asemenea, avem investiții de făcut în Republica Moldova.

Noi, la Transgaz, ne-am făcut treaba. Dacă vorbim de extinderea rețelei în NE-ul României, plus investițiile făcute în Republica Moldova, vorbim de un efort investițional de circa 475 de milioane de euro. Inclusiv în programul de modernizare și dezvoltare a investițiilor pentru perioada 2026-2028 avem investiții prevăzute de circa 450 de milioane de euro. E vorba de amplificarea stațiilor de comprimare de la Podișor, de la Bibești, pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale ale centralelor de producție energie electrică Ișalnița, Turceni și Mintia etc“, a spus Bogdan Andronic.

Bogdan Andronic (Transgaz): România, hub energetic în Estul Europei

Șeful serviciului Management Relații Internaționale la Transgaz a vorbit și despre Coridorul Vertical, care își propune să transporte volume mari de gaz natural lichefiat și care va face din România un hub energetic de importanță regională.

„Una dintre cele mai importante inițiative promovate de Transgaz este cea a Coridorului Vertical, care reconfigurează tot ce înseamnă flux de gaze în Europa Centrală și de Est. Este parte a coridorului Sud-Nord, parte componentă a Inițiativei celor Trei Mări. Practic, reduce dependența de gaze naturale rusești, dar și creează posibilitatea importului de LNG american, produs în SUA, offshore-ul Ciprului, în câmpul Leviatan, Tamar și Nordul Africii.

Acest coridor, pe lângă faptul că aduce securitate regională, națională, europeană și prestigiu României, creează premisele ca România să devină un hub energetic și ajută la consolidarea acestor obiective naționale de diversificare și securitate energetică.

România va avea nevoie în următorii ani de peste 10 miliarde de metri cubi de gaz. Va fi centrala de la Mintia, vor mai fi centralele electrice de la Ișalnița și Turceni, centrala de la Iernut, repornirea combinatului chimic de la Piatra Neamț, Azomureș, plus alte trei miliarde, adițional, de la racordarea localităților la gaz“, a conchis Bogdan Andronic, șef serviciu Management Relații Internaționale la Transgaz.

DC Media Group a organizat, în data de 31 martie 2026, Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități.