Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Green deal-ul, extrem de păgubos pentru UE. Loránt Antal: Când o să am 90 de ani, lumea tot o să consume gaz / Ce face Ungaria
Data publicării: 14:23 31 Mar 2026

EXCLUSIV Green deal-ul, extrem de păgubos pentru UE. Loránt Antal: Când o să am 90 de ani, lumea tot o să consume gaz / Ce face Ungaria
Autor: Ioan-Radu Gava

istvan lorant antal Foto: Agerpres

István-Loránt Antal, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României a vorbit despre creșterea capacității de stocare de gaze naturale și ineficiența Green Deal.

István-Loránt Antal, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României, a participat la Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități, unde a vorbit despre nevoia României de a-și crește capacitățile de stocare de gaze naturale, dar și despre problemele create de adoptarea așa-numitei „agende verzi“.

„Sunt state europene care insistă pe regândirea Green Deal. Chiar azi la Comisie am avut în dezbatere o comunicare ce a venit din partea Parlamentului European, unde sunt notate Suedia și Italia că au avut poziții ferme în ceea ce privește reducerea costului energiei și de a elimina sau reduce taxarea emisiilor CO2. În plus, aceste state au spus că nu sunt de acord ca energia acolo să fie mai scumpă din cauză că astăzi avem niște deziderate care, dintr-o perspectivă de 20 de ani, s-au dovedit a fi nu neapărat cele mai optime din punct de vedere industrial și economic.

Eu insist pe gazele naturale pentru că în 2008, când a apărut legea energiei regenerabile, toată lumea a crezut că regenerabilele sunt viitorul, dar uite că după 18 ani avem nevoie de gaz mai mult ca oricând. Industrial vorbim, viitorul va fi al gazului natural. 

Anul acesta, eu împlinesc 45 de ani și sper să mai trăiesc vreo 45. Când o să am 90 de ani, lumea tot o să consume gaz natural și o să folosim gaz natural, fiindcă o economie sănătoasă nu poate funcționa fără această resursă. Cred că avem un potențial mare, suntem într-o perioadă foarte bulversată și e nevoie să avem putere pentru decizii politice adecvate și bine țintite“, a spus István-Loránt Antal.

Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României a insistat pe creșterea capacităților de stocare de gaze naturale în România, care ne-ar pune pe o poziție de forță la nivel regional.

„La nivel legislativ, noi întotdeauna am fost deschiși și am depus tot felul de inițiative legislative. Am deschis posibilitatea și pentru Transgaz să facă depozite pentru gaz natural, pentru că, de exemplu, noi depozităm doar 3 miliarde metri cubi și consumăm anual 10 miliarde de metri cubi. Ungaria are dublu, are 6 miliarde metri cubi capacitate de depozitare și cam joacă. A avea capacitate de depozitare înseamnă: Dacă nu ai capacitate de depozitare, veniți la mine, dar pe bani.

Este extrem de importantă capacitatea de depozitare și cred că România trebuie să joace un rol“, a conchis István-Loránt Antal, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României.

DC Media Group a organizat, în data de 31 martie 2026, Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități.
 

