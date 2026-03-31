Mircea Man, secretarul general al ANRE, a participat marți, 31 martie 2026, la Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități, unde a vorbit despre criza energetică și prioritățile Autorității față de consumatori.

„Traversăm un moment extrem de greu și Autoritatea în sine trece prin momente grele, pentru că acea criză energetică care ne-a obligat să facem o activitate pentru care nu am fost pregătiți - compensarea pentru care ANRE trebuia să valideze toate facturile, milioane de facturi, pentru toți operatorii și furnizorii - a fost extrem de grea. Ordonanța s-a modificat de mai multe ori și acest lucru a creat probleme foarte mari, deși am avut cei mai buni specialiști din autoritate. Nu este foarte ușor să decontezi peste 20 de miliarde și chiar astăzi mai avem de decontat în jur de 9 miliarde de euro“, a explicat Mircea Man.

Secretarul general al ANRE a vorbit și despre rata de rentabilitate stabilită pentru asigurarea sustenabilității investițiilor în rețele. El a precizat că în ciuda „presiunilor operatorilor de a ridica rata la 11,9%, aceasta a fost păstrată la 6,9%“.

„Deși suntem foarte conștienți de nevoia mare de investiții, am fost precaut și am venit cu rată de rentabilitate de 6,9% și, pentru prima dată, Autoritatea are o metodologie nouă cu mulți factori puși pe masă. nevoia de investiții o recunoaștem, dar trebuie să punem în balanță cât poate să plătească clientul final, fie el casnic, fie industrial“, a punctat Mircea Man.

Secretarul general al ANRE: Trebuie să facem „curat“ în avizele tehnice de racordare

În cadrul dezbaterii, Mircea Man a vorbit și despre avizele tehnice de racordare, care s-au acordat într-un număr extrem de mare fără a se ține cont de disponibilitatea financiară a solicitanților.

Astăzi, când vrem să facem „curat“ în ATR-uri (n.r. avize tehnice de racordare), sunt peste 78.000 de ATR-uri emise, dar sub 8.000 au cât de cât posibilitatea să funcționeze, lucru care ne duce cu gândul că trebuie să facem „curat“ în aceste ATR-uri. Când eram președintele CJ Maramureș am văzut cum niște „băieți deștepți“ au luat toate ATR-urile pentru microhidrocentrale de la Apele Române, după care își căutau italianul să vină cu finanțele. Și în zona de ATR-uri pe noi capacități de producție se întâmplă acest lucru.

Astăzi, pe ATR-uri avem foarte multe cereri pentru noi capacități de producție. Sigur că am venit cu un filtru de 5% și am spus că trebuie arătată sursa banilor. Nu a fost de ajuns! Acum este pe site-ul ANRE o nouă modificare, dar care nu a fost încă aprobată, unde venim cu 20% garanție, tocmai pentru a vedea seriozitatea acelui investitor dacă va duce la bun sfârșit. Dacă ATR-ul nu reușește într-un an să ne convingă că este pe un drum spre finalizarea investiției, se anulează. Trebuie făcut curat, iar distribuitorii sau Transelectrica să poată să acorde celor care au partea financiară pentru a face acest lucru“, a punctat Mircea Man.

Secretarul general al ANRE: ANRE dorește să iasă din cercul vicios al estimatului

Nu în ultimul rând, Mircea Man a vorbit despre preocupările ANRE privitoare la protecția consumatorilor de facturile uriașe bazate pe estimările greșite la energia electrică și gazele naturale.

„Domnul președinte (n.r. George Niculescu, președintele ANRE) a mai lansat o temă, în care clientul final era atenționat că dacă a depășit consumul, să știe ce are de făcut, dacă are posibilitatea, să fie mult mai atent cu ce se întâmplă. Din păcate, în România va fi foarte greu de implementat, pentru că vorbim de contoare inteligente sau de autocitire. Autocitirea și citirea, din păcate ne-ar duce la un tarif mai mare. Nu ne permitem să facem asta și de aceea facem citirile la trei luni“, a mai precizat Mircea Man, adăugând că nu e „de acord cu estimatul“.

„În momentul în care vine o factură de estimat - în contractul semnat de fiecare client există posibilitatea asta - fără a se face citirea, poate să fie o sumă mare. E o sumă care e, de fapt, un împrumut, un împrumut fără garanții, fără discuții. ANRE e preocupată să iasă din acest cerc vicios“, a mai precizat secretarul general al ANRE.

