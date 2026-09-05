Merz, sub presiune. Alegeri cu miză uriașă în landul german Saxonia-Anhalt. Ce va face AfD dacă va câştiga

Germania. foto: magnific.com

Duminică au loc alegeri parlamentare în landul Saxonia-Anhalt, iar miza este mai mare decât una regională.

Germania intră, luna aceasta, într-o perioadă electorală importantă, cu un număr de trei scrutinuri regionale care ar putea complica situaţia în care se află guvernul federal condus de către cancelarul Friedrich Merz.

În acest moment, toate privirile sunt îndreptate spre landul Saxonia-Anhalt, unde au loc duminică alegeri, circa 1,7 milioane de alegători fiind aşteptaţi la urne. Apoi, două săptămâni mai târziu, pe 20 septembrie, urmează alegeri din Mecklenburg-Pomerania de Vest și Berlin. În toate aceste trei scrutine, sondajele arată că formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar urma să obțină rezultate importante, arată o analiză publicată de The Guardian.

Ce politică are AfD

Înființată în 2013 ca o formațiune eurosceptică, AfD s-a transformat ulterior într-un partid axat în principal pe tema imigrației. Formațiunea a reușit să speculeze şi să capitalizeze nemulțumirile alegătorilor afectați de problemele economice ale Germaniei, creșterea imigrației și nu numai.

Ce va face AfD dacă va câştiga în landul Saxonia-Anhalt

AfD promite că, dacă va câştiga alegerile, va demara o "deportare" a migranților ajunşi ilegal în Germania și va promova patriotismul prin înlocuirea actualului slogan de promovare al landului, „Gândește modern”, cu „Gândește german”. Partidul susține, de asemenea, că măsurile culturale pe care le consideră anti-germane ar trebui restricționate.

Ce spun sondajele

Cele mai recente sondaje plasează AfD la aproximativ 40-42% în landul Saxonia-Anhalt, ceea ce îi oferă perspectiva de a obține prima sa majoritate absolută la nivelul unui land. O eventuală preluare a puterii în acest land ar reprezenta o premieră pentru extrema dreaptă germană după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Miza depășește însă, potrivit sursei citate, granițele landului în care au loc alegeri duminică, 6 septembrie, având în vedere că guvernele landurilor sunt reprezentate în camera superioară a parlamentului german, Bundestag, și au atribuții importante în domenii precum educația, cultura și securitatea internă.

Moment important pentru cancelarul german Friedrich Merz

Pentru Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), o victorie a AfD în alegerile de duminică ar putea reprezenta cea mai mare lovitură primită în mandatul său, deja marcat de o serie de dificultăți și eșecuri politice. Conducerea AfD consideră că o eventuală victorie la nivel de land ar constitui o rampă de lansare către un eventual succes la următoarele alegeri federale care programate să se desfăşoare în anul 2029. În prezent, AfD este principala forță de opoziție din Bundestag.

În schimb, AfD se confruntă şi cu o opoziţie din partea celorlalte partide care refuză în prezent să colaboreze cu formațiunea de extremă dreapta, o politică cunoscută în Germania sub denumirea de „cordon sanitar”. Această strategie și-ar pierde însă eficiența dacă AfD ar reuși să obțină singură majoritatea absolută.

Cine este liderul AfD din Saxonia-Anhalt?

Figura importantă pentru AfD în landul Saxonia-Anhalt este Ulrich Siegmund, un politician tânăr, în vârstă de 36 de ani. Activ pe reţelele sociale cum este TikTok, acesta este primit de susținători ca o vedetă oriunde merge în Saxonia-Anhalt. În campanie, el călătorește adesea pe un moped din perioada fostei Germanii de Est. Fost vânzător de odorizante auto și absolvent de psihologie economică, Siegmund se remarcă printr-un stil carismatic și o replică rapidă, calități care, potrivit sursei, au lipsit adesea altor politicieni ai formațiunii.