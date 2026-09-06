Prezentatoare TV cu peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram, condamnată la moarte în Egipt. Alți 11 inculpați au primit pedeapsa capitală

Sarah Khalifa, prezentatoare egipteană de televiziune. Sursa foto: @sarah_khalifa Instagram

Un tribunal din Egipt a condamnat la moarte prin spânzurare o cunoscută prezentatoare de televiziune, Sarah Khalifa, și alte 11 persoane, după ce le-a găsit vinovate de acuzații legate de droguri.

Tribunalul penal din Cairo a pronunțat condamnările la moarte după ce inculpații au fost găsiți vinovați că au format o grupare criminală organizată specializată în procurarea unor materiale folosite la fabricarea de stupefiante, cu intenția de a le trafica, potrivit Aljazeera.

Instanța a condamnat, de asemenea, alți nouă inculpați la închisoare pe viață și a achitat șapte persoane. Dosarul viza 28 de inculpați și peste 750 de kilograme de stupefiante.

Prezentatoarea TV neagă acuzațiile

Khalifa, în vârstă de 39 de ani, este cunoscută în special pentru emisiunea despre securitate și criminalitate „Mission Impossible”, difuzată de postul privat Al-Mehwar TV.

Khalifa este și antreprenoare. Ea deține o clinică de chirurgie estetică și o companie de organizare de evenimente. Are, de asemenea, o prezență importantă pe rețelele sociale, cu peste două milioane de urmăritori pe Instagram.

Khalifa a negat acuzațiile și le-a spus anchetatorilor că „nu a fumat niciodată o țigară în viața” sa, declarându-se nevinovată.

Presa egipteană a relatat că aceasta a plâns în timpul ședinței de judecată și a cerut clemență: „Vă rog să mă ascultați, domnule. Părinții mei m-au crescut bine; sunt oameni credincioși și nu am nevoie de banii din droguri”.

Ce au descoperit anchetatorii

Procurorii au susținut că gruparea importa din străinătate materii prime pentru fabricarea unor droguri sintetice, pe care le depozita în imobile rezidențiale. Potrivit autorităților, membrii grupării aveau roluri distincte în procurarea materiilor prime, producție și distribuție. În cadrul anchetei au fost confiscate și arme de foc și muniție deținute fără autorizație, alături de droguri.

Procurorii au afirmat că gruparea folosea un imobil rezidențial pentru depozitarea materiilor prime și fabricarea drogurilor.

Verdictul a fost pronunțat după ce instanța a solicitat opinia religioasă, fără caracter obligatoriu, a Marelui Muftiu al Egiptului, așa cum prevede legea în cazurile în care este solicitată pedeapsa capitală. Decizia poate fi contestată la Curtea de Casație. În urma unor reforme judiciare recente, inculpații au două căi de atac, prima fiind solicitarea rejudecării de către o instanță de apel.

Khalifa a fost arestată în aprilie 2025, în cadrul anchetei.

Într-un alt dosar, soluționat sâmbătă de aceeași instanță, ea a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru că și-ar fi agresat și filmat șoferul.

Egiptul aplică pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri, terorism și omor premeditat.

Țări care aplică pedeapsa capitală

În 2026, mai multe state au aplicat pedeapsa cu moartea. China a executat, la începutul anului, 11 infractori din grupări organizate din nordul Myanmarului, în timp ce Iranul execută frecvent persoane condamnate pentru infracțiuni considerate de autorități drept acte împotriva regimului.

Potrivit celui mai recent raport al Amnesty International, la 31 decembrie 2025, 54 de țări păstrau pedeapsa cu moartea în legislație.