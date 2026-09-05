Deciziile lui Istvan Kovacs, criticate chiar la pauza meciului Dinamo-FCSB. Două din trei au fost greşite. Gigi Becali, derapaj la adresa arbitrului

Istvan Kovacs. Sursa: Agerpres

Două din cele trei decizii importante luate de arbitrul Istvan Kovacs în prima repriză a meciului Dinamo - FCSB au fost greşite.

Verdictul a fost dat de Marius Avram, fost arbitru FIFA, actualmente analist sportiv. Prima decizie este legată de anularea loviturii libere pentru Dinamo de la marginea careului. Cătălin Cîrjan preluase mingea şi a încercat un dribling, Meriton Korenica a venit prin alunecare, iar decarul dinamovist a fost doborât. Decizia iniţială a lui Istvan Kovacs a fost de a acorda fault, lovitură liberă pentru Dinamo de la marginea careului şi cartonaş galben pentru Meriton Korenica. Arbitrul a fost chemat, însă, la VAR pentru a revedea faza, iar decizia a fost schimbată.

Marius Avram a explicat de ce decizia finală a lui Kovacs, de a da fault în atac, a fost greşită.

"Aici e ce a spus Kovacs în primă fază, fault. Dar faptul că l-au chemat la VAR să revadă faza mă face să cred că a fost în careu, pentru că altfel nu l-ar fi chemat să revadă, ci ar fi lăsat lovitură liberă.

Probabil au considerat că a fost călcat Korenica, mai mult decât că el e cel care face faultul. Dar, pe dinamica alergării, când un jucător aleargă normal și este atacat din lateral de un fundaș, cel care îi ia piciorul este fundașul. E penalty. Locul de contact inițial este puțin peste linia careului", a declarat Marius Avram la Fotbal Club, la Digisport.

A doua fază controversată a avut loc la un duel între Andre Duarte şi Mărginean. Istvan Kovacs a dat cartonaş roşu. Marius Avram spune, însă, că nu se impunea, neapărat, eliminarea fundaşului de la FCSB.

"Și aceasta eu spun că e o greșeală a lui Kovacs și a celor din camera VAR că l-au chemat. E la limită, în zona gri, de portocaliu, dar în niciun caz de roșu clar, că să-l chemi pe arbitru să vadă.

Lipsesc multe elemente. e ceva foarte ușor. Comportarea violentă, prin însăși denumireae i, are nevoie de un pic mai mult. Eu spun că e un contact neglijabil, chiar și la nivelul feței", a mai spus fostul arbitru FIFA.

Ulterior, Istvan Kovacs a acordat penalty pentru FCSB după o intrare în careu asupra lui Garita. Decizia a fost, însă, anulată la VAR.

"Decizie corectă luată în final de arbitri. Avem o intrare prin alunecare direct la minge, în urma căreia are un contact normal de joc între jucători. Nu văd de ce ar fi dat galben pentru simulare.

Cred că pur și simplu aici ar fi trebuit să acorde lovitură de colț dacă a fluierat după ce mingea a ieșit din teren, și minge de arbitru, așa cum a dat el, dacă a fluierat până să iasă mingea", a completat Marius Avram.

Dinamo s-a impus, în cele din urmă, cu scorul de 2-1. Golurile au fost marcate de Pascual şi Ofri Arad (autogol) pentru Dinamo, respectiv David Miculescu pentru FCSB. Danny Armstrong a ratat un penalty pentru Dinamo. Portarul Ştefan Târnovanu a fost cel mai bun jucător al roş-albaştrilor, având intervenţii remarcabile la mingile trimise de Mamoudou Karamoko (7), Alexandru Musi (13, 45+7), Andrei Mărginean (43), Cătălin Cîrjan (45+9, 73), Danny Armstrong (59, 77), Zandbergen (63), Matthias Verreth (71).

În urma acestei victorii, Dinamo a ajuns la 17 puncte în 8 etape şi este liderul la zi al Superligii.

Gigi Becali: Poate Kovacs are vreo demenţă

La finalul partidei, Gigi Becali, finanţatorul celor de la FCSB, a avut un derapaj la adresa arbitrului Istvan Kovacs, despre care a spus că "poate are vreo demenţă".

"I-aș recomanda lui Kovacs să facă controale psihologice, s-ar putea să aibă vreo demență. E demență, cum să dai roșu aiurea? Așa recomand. Merg în zona asta. Nu ai cum să dai roșu, îl atinge pe față. După dai 11 metri la mișto pentru Dinamo. Târnovanu nu are nicio treabă, ăsta se lovește de el și dă penalty.

El de ce nu vede că îl calcă, e la 2 metri. OK, e grea. Hai să vedem la roșu. E ceva de control de demență, așa zic eu. Să facă controlul acum, că e tânăr. Duarte nu are nicio vină. Duce mingea spre umăr, doar că ricoșează spre față.

La VAR e Găman, care e din Craiova. Kovacs e pe la FIFA, UEFA, nu a învățat regulamente? M-ai sunat, vorbești cu mine, nu-i mai întreba pe alții (către moderatorul emisiunii). Am la spital un doctor care poate să facă controale. Îi recomand la mine la clinică.

I-am zis lui MM să facă cerere să nu ni-l mai dea pe ăsta. Să ne arbitreze oameni stabili. Golul lui Garita e valabil, e luptă pentru minge și dă omul gol. Se luptă pentru minge, îi dă peste mână și dă gol. Prima fază e de control medical sau de DNA.

Pentru ce e rușine să faci control? Am eu un neurolog bun la mine la clinică. Penalty-ul anulat al nostru e corect, a fost intervenție la minge. Nu pot să fac abstracție de arbitraj. Nu pot când o echipă joacă în 10 și are gol valabil, dar pierde cu 2-1”, a declarat Becali, la Prima Sport 1.