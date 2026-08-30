Universitatea Craiova a acceptat transferul lui Anzor. Oltenii rămân fără un om de bază 

Universitatea Craiova se desparte de unul dintre jucătorii importanți ai echipei. Anzor Mekvabishvili pleacă în Statele Unite, la Chicago Fire, după două sezoane și jumătate în tricoul alb-albastru. Oltenii obțin în schimbul mijlocașului georgian aproximativ 3 milioane de euro, sumă la care se pot adăuga bonusuri.

Anzor Mekvabishvili, în vârstă de 25 de ani, a ajuns la un acord cu Chicago Fire, iar Universitatea Craiova a acceptat transferul internaționalului georgian în Major League Soccer.

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, oltenii vor încasa aproximativ 3 milioane de euro, adică în jur de 15 milioane de lei, la care se pot adăuga bonusuri. Transferul reprezintă una dintre cele mai importante vânzări realizate de Universitatea Craiova în ultimii ani.

Mekvabishvili a fost integralist în ultimul meci european al Craiovei, înfrângerea cu 0-1 în fața lui Ararat-Armenia, rezultat care a trimis formația din Bănie în Conference League.

O pierdere importantă pentru campioana României

Plecarea lui Anzor reprezintă însă mai mult decât o afacere profitabilă pentru club. Universitatea Craiova pierde un mijlocaș care a devenit o piesă importantă în echipa de bază.

Georgianul a ajuns în Bănie în ianuarie 2024, de la Dinamo Tbilisi, pentru aproximativ 750.000 de euro. În cele două sezoane și jumătate petrecute la Craiova, el a crescut constant și a ajuns să fie unul dintre jucătorii de încredere ai echipei.

Anzor a avut un rol important și în sezonul în care Universitatea Craiova a câștigat eventul. La începutul acestei veri, mijlocașul a fost unul dintre eroii Supercupei României, după ce a transformat penalty-ul decisiv în partida cu Universitatea Cluj.

Craiova trebuie să-i găsească rapid înlocuitor

Plecarea vine într-un moment complicat pentru echipa lui Filipe Coelho. Craiova a ratat calificarea în Europa League după dubla cu Ararat-Armenia și va continua aventura europeană în Conference League.

Antrenorul portughez a cerut deja întăriri pentru lot, iar despărțirea de Anzor crește presiunea asupra conducerii clubului. Presa sportivă a relatat că oficialii olteni caută deja un înlocuitor pentru mijlocașul georgian.