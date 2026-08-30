OUT de la FCSB: Gigi Becali i-a reziliat contractul lui Valentin Crețu înaintea meciului cu UTA Arad de la Târgoviște

Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Fundașul dreapta de la FCSB Valentin Crețu a plecat de la echipă, înaintea meciului cu UTA de duminică. Gigi Becali i-a reziliat contractul.

Finanțatorul FCSB Gigi Becali a decis să îi rezilieze contractul fundașului dreapta Valentin Crețu, deși acest expira în iarnă.

Astfel, Valentin Crețu va pleca de la echipa roș-albastră după șapte sezoane în care a câștigat două titluri de campion.

Inițial, au apărut zvonuri că Valentin Crețu a fost exclus din lotul FCSB-ului pentru meciul cu UTA, de duminică seară, precum în cazul lui Florin Tănase.

Valentin Crețu s-a antrenat separat, vineri, cu FCSB

Apoi, conform fanatik.ro, Gigi Becali a hotărât să-i rezilieze contractul lui Valentin Crețu, care s-a antrenat separat vineri. Fundașul dreapta a fost foarte nemulțumit că a jucat puțin în ultimul timp, existând tensiuni între acesta și staff-ul condus de Marius Baciu.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a confirmat și el, duminică, rezilierea contractului lui Valentin Crețu. „Confirm și eu știrea asta”, a transmis acesta, în ziua meciului cu UTA Arad, din etapa a șaptea a Superligii.

FCSB - UTA Arad, meci la Târgoviște în etapa 7-a din Superliga. Echipele probabile

FCSB și UTA Arad se confruntă, duminică seară, de la ora 21:00 într-un meci din etapa a 7-a din Superligă. Meciul se va juca la Târgoviște, deoarece gazonul de pe stadioanele ”Ghencea” și ”Arcul de Triumf” nu sunt în cele mai bune condiții.

Învinsă în runda anterioară de CFR Cluj (0-1), FCSB vrea să câștige meciul contra arădenilor. UTA are acumulate doar trei puncte, respectiv trei egaluri și trei înfrângeri, și se află pe locul 15.

Marius Baciu: „Ne așteaptă un meci greu”



„Ne așteaptă un meci greu contra celor de la UTA Arad, o echipă organizată, greu de desfăcut. Noi ne concentrăm pe jocul nostru, pentru că nici noi nu am avut evoluția dorită și nici constanța în meciurile de la CFR. Căutăm soluțiile cele mai bune pentru a-i face pe jucători să ofere cel mai bun randament.

Ne e dor de Arena Națională. Sigur că FCSB trebuie să se adapteze pe orice teren. Și noi am vrea să avem casa noastră. Târgoviște un oraș care iubește fotbalul, sunt foarte mulți steliști acolo. Plus că este un gazon bun, spre foarte bun”, a declarat Marius Baciu, înainte de FCSB - UTA Arad.