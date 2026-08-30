Alexandru Mitriță, hat-trick și assist în China. Românul a făcut spectacol

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Alexandru Mitriță a avut o nouă evoluție de excepție în campionatul Chinei. Fostul internațional român a reușit un hat-trick și a oferit și o pasă decisivă în victoria categorică obținută de Zhejiang Professional, scor 6-0, sâmbătă, pe teren propriu, în fața formației Yunnan Yukun, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii Chineze.

Mitriță a deschis scorul încă din minutul 4. Internaționalul român a contribuit apoi decisiv și la reușita prin care Marko Tolic a mărit avantajul gazdelor, în minutul 2 al partidei, după care a continuat recitalul ofensiv.

Fotbalistul român a înscris din nou în minutul 29, iar în minutul 39 a transformat o lovitură de la 11 metri, completând astfel hat-trick-ul. În total, Mitriță a avut contribuții decisive la patru dintre cele șase goluri marcate de Zhejiang Professional.

Celelalte reușite ale gazdelor au fost semnate de Marko Tolic, Jin-Seob Park, în minutul 45+2, și Qianglong Tao, în minutul 46.

Alexandru Mitriță a evoluat timp de 77 de minute și și-a confirmat încă o dată statutul de unul dintre cei mai importanți jucători ai formației Zhejiang Professional. În actualul sezon din China, românul a ajuns la opt goluri în 19 apariții, la care se adaugă nu mai puțin de 11 pase decisive.

Mitriță a luat decizia de a se retrage de la echipa națională a României. Jucătorul a ales astfel să pună capăt prezențelor sale sub tricolor, o hotărâre care a surprins o parte dintre suporteri, mai ales în contextul în care continuă să aibă evoluții foarte bune la nivel de club. Mitriță a fost, de-a lungul ultimilor ani, una dintre soluțiile ofensive ale echipei naționale, însă parcursul său sub tricolor nu a fost lipsit de perioade în care a fost convocat mai rar sau a avut un rol limitat. Retragerea sa de la prima reprezentativă înseamnă că evoluțiile sale din China vor rămâne, cel puțin pentru moment, concentrate exclusiv asupra carierei de club.

Alți doi români au evoluat la echipa adversă

În tabăra formației Yunnan Yukun au evoluat și alți doi fotbaliști români. Mijlocașul Alex Ioniță II a fost pe teren timp de 57 de minute, în timp ce fundașul Andrei Burcă a fost integralist, însă cei doi nu au putut evita eșecul categoric al echipei lor.

În clasamentul Superligii Chineze, Chengdu Rongcheng ocupă primul loc, cu 51 de puncte. Yunnan Yukun se află pe poziția a șasea, cu 35 de puncte, în timp ce Zhejiang Professional este pe locul 10, cu 28 de puncte, dar are un meci mai puțin disputat.