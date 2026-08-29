Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești, scor final în Superligă

Foto; Facebook FC Universitatea Cluj﻿

Universitatea Cluj a fost învinsă de Petrolul Ploiești cu scorul de 3-2 (2-1), vineri seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a șaptea a Superligii de fotbal.

Petrolul a deschis scorul rapid, prin costaricanul Alejandro Bran Flores (3), dar bosniacul Jovo Lukic a egalat la scurt timp (11), cu un șut din tușa stângă, care l-a surprins pe Lukas Zima.

Robert Jerdea i-a adus pe oaspeți în avantaj (34), cu un șut din marginea careului, după un corner. Englezul Dan Nlundulu (49) a marcat și el pentru Petrolul, după ce portarul Ștefan Lefter a respins mingea trimisă de Leo Teixeira.

Lukic (55) a reușit dubla cu o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Dan Nistor.

U a avut o bară prin ivorianul Issouf Macalou (36).

U nu mai pierduse pe teren propriu din 1 noiembrie 2025, 0-2 cu FCSB, după care au urmat 14 succese și două rezultate de egalitate, potrivit site-ului LPF.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala întrecere internă de 83 de ori, de 24 de ori au câștigat clujenii, de 42 de ori s-au impus prahovenii, iar alte 17 partide s-au terminat la egalitate.

Palmaresul cu U Cluj gazdă este de 42 de jocuri, 22 de victorii U, 6 remize și 14 succese Petrolul.

FC Universitatea Cluj - FC Petrolul Ploiești 2-3 (1-2), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Jovo Lukic (11, 55), respectiv Alejandro Bran Flores (3), Robert Jerdea (34), Dan Nlundulu (49).

Arbitru: Radu Marian Petrescu; arbitru asistenți: Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac (toți din București); al patrulea oficial: Mihai-Laurențiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (București)

Observatori: Adrian Vidan (București) - CCA, Imilian Șerbănică (Bragadiru) - LPF. (Agerpres)



