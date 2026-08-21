Universitatea Craiova - Ararat-Armenia, scor final  în play-off-ul Europa League

Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.

Campioana României a fost condusă prin golul lui Alexandros Malis (20), dar a reușit să revină și să egaleze, orin Nicușor Bancu (33), într-un meci pe care l-a dominat, dar în care nu a avut inspirație în fața porții.

Universitatea a avut o primă mare ocazie prin Al Hamlawi (7), care a ratat din 3 metri la centrarea lui Mora. Apoi, Mekvabișvili (8) a trimis peste poartă de la 20 de metri.

Oaspeții au avut prima ocazie notabilă prin Banjaqui (9), care a fost blocat salvator de Rus în careu.

Matei a prins un șut bun de la 25 de metri (13), dar portarul Bravim a respins.

La primul atac mai serios, armenii au deschis scorul prin fundașul grec Malis (20), care a reluat cu capul din 6 metri, după o intervenție ratată a portarului Popescu, la centrarea lui Hugo Oliveira.

Universitatea Craiova a egalat prin Bancu (33), cu un șut din unghi, după o combinație cu Cicâldău.

Până la pauză, oltenii au mai avut ocazii de gol prin Baiaram (37), care a trimis de la 11 metri, dar portarul a respins, și prin Bancu (45), cu un voleu pe lângă de la 12 metri la centrarea lui Matei.

La poarta cealaltă, Popescu a avut două intervenții salvatoare, respingând providențial în fața lui Lima (42, 44).

Universitatea a început bine repriza secundă, dar Mekvabișvili a fost imprecis din marginea careului (50, 55).

Lima (61) a trimis cu capul peste poartă, la un corner, iar apoi a marcat pentru Ararat-Armenia (63), dar golul a fost anulat de VAR pentru un ofsaid infim.

Craiovenii au controlat ultima jumătate de oră a meciului, și-au creat ocazii, dar le-a lipsit șansa la finalizare.

Wilson (65) a fost aproape de autogol la centrarea lui Bancu, Bravim s-a remarcat la lovitura de cap a lui Screciu (66) și a respins de la vinclu, Mora a trimis cu capul peste poartă de la 8 metri (87), iar Bravim a fost la post la mingea trimisă cu capul de Nsimba (89).

Ararat-Armenia putea obține victoria, dar Romanciuk (83) a salvat golul la șutul lui Lima.

Manșa secundă va avea loc pe 27 august, la Erevan, de la ora 19:00 (ora României).

Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evoluat în Conference League.

Universitatea Craiova - Ararat-Armenia 1-1 (1-1)

Au marcat: Nicușor Bancu (33), respectiv Alexandros Malis (20).

Craiova, Stadion Ion Oblemenco

Europa League - play-off (prima manșă)

Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: 21. Laurențiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 5. Anzor Mekvabișvili (8. Tudor Băluță, 85), 20. Alexandru Cicâldău (23. Samuel Teles, 69), 11. Nicușor Bancu (căpitan) - 30. David Matei (12. Monday Etim, 62), 9. Assad Al Hamlawi (7. Steven Nsimba, 62), 10. Ștefan Baiaram (29. Luca Băsceanu, 85). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Crețu, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Heriberto Tavares, 24. Nikola Stevanovic.

Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim - 3. Junior Bueno, 43. Bruno Wilson, 47. Alexandros Malis, 16. Edgar Grigorian - 2. Hugo Oliveira (8. Juan Balanta, 75), 70. Bernardo Dias (95. Franca, 69), 19. Karen Muradian (17. Maxence Carlier, 80) - 77. Artur Serobian (20. Alwyn Tera, 80), 91. Sandro Lima, 11. Zidane Banjaqui (7. Jirair Șagoian, 80). Antrenor: Tulipa.

Rezerve neutilizate: 1. Arman Nersesian - 5. Luis Felipe, 6. Mișel Aivazian, 9. Araik Eloian, 14. Bruno Pereira, 25. Alioune Ndour, 90. Paul Ayongo.

Arbitru: Nicholas Walsh; arbitri asistenți: Francis Connor, Daniel McFarlane; al patrulea oficial: Donald Robertson (toți din Scoția)

Arbitru video: Andrew Dallas; arbitru asistent video: Steven McLean (ambii din Scoția)

Observator UEFA pentru arbitri: Pascal Pierre Garibian (Franța); Delegat UEFA: Richard Havrilla (Slovacia)

Cartonașe galbene: Matei (39), Romanciuk (47), Rus (69), Etim (70). (Agerpres)



