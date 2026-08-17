FCSB, victorie dramatică cu FC Botoșani în Superliga. Spectacol pe „Arcul de Triumf”

Jucătorul FCSB, Daniel Bîrligea. Sursa foto: Agerpres

FCSB s-a impus dramatic în fața celor de la FC Botoșani, scor 3-2, luni seară, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, într-o partidă din etapa a cincea a Superligii.

FCSB a deschis scorul în minutul 10, când Joao Paulo a înscris cu un șut din prima, după o pasă întoarsă de Juri Cisotti.

FC Botoșani a restabilit egalitatea înainte de pauză, Andrei Dumiter profitând de o eroare a lui Joyskim Dawa și finalizând sub bara transversală.

Dumiter a reușit dubla la o oră de joc, însă avantajul moldovenilor a durat doar un minut, după ce Daniel Bîrligea a restabilit egalitatea pentru FCSB.

Același Bîrligea a adus victoria „roș-albaștrilor” în minutul 90+6.

Echipe de start

FCSB: Popa - Dawa, Duarte, Batubinsika - Cisotti, Radunovic, Joao Paulo, Pădurariu - Boutoutaou, Bîrligea, Tănase

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Labonne, L. Stancu, Politic, Arad, Oct. Popescu, Stoian, Miculescu, Toma, Gnahore, D. Popa

Antrenor: Marius Baciu

FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș - Ongenda, Petro, Papa - Bodișteanu, Dumiter, Mailat

Rezerve: Gurău, Creț, Sadiku, Diaw, Petro, Bordeianu, Sorodoc, Markovic, M. Preda, Limas, G. Gama, Kovtaliuk, Mitrov

Antrenor: Marius Croitoru

FCSB domină bilanțul meciurilor directe cu FC Botoșani

FCSB și FC Botoșani au ajuns la 32 de întâlniri directe în Superligă, după partida disputată în această etapă. Înaintea jocului din această seară, cele două formații se întâlniseră de 31 de ori, iar bilanțul era favorabil bucureștenilor: 22 de victorii FCSB, patru succese ale botoșănenilor și cinci remize. Victoria obținută în această seară a fost cea de-a 23-a a FCSB în duelurile directe cu FC Botoșani.

Prima confruntare directă a avut loc pe 22 septembrie 2013, când FC Botoșani a pierdut pe teren propriu, scor 1-2. Ciprian Dinu a înscris pentru moldoveni, în timp ce Lukasz Szukala și Federico Piovaccari au marcat pentru FCSB.

Cel mai categoric succes din confruntările directe s-a înregistrat la 31 martie 2014, când FCSB s-a impus cu 4-0. Meciul cu cele mai multe goluri a avut loc pe 8 noiembrie 2015, când bucureștenii au câștigat cu 5-3.

FC Botoșani rămâne, astfel, cu un singur succes în deplasare în fața FCSB. Acesta s-a consemnat pe 29 iulie 2019, într-un meci disputat la Pitești, câștigat de moldoveni cu 2-0.