România, primul meci din Liga Națiunilor cu Suedia. Ciprian Marica vede o problemă în lotul convocat de Gică Hagi

Ciprian Marica, fost internațional român și jucător al echipei naționale de fotbal. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Marica a criticat selecția făcută de selecționerul Gică Hagi înaintea meciului cu Suedia, de vineri, din Liga Națiunilor. Fostul internațional este nemulțumit de vârsta ridicată a lotului României în comparație cu cel al nordicilor.

Fostul tricolor a observat că lotul convocat de selecționerul Gică Hagi pentru meciul cu Suedia are o medie de vârstă înaintată în comparație cu lista jucătorilor prezentată de nordici.

Ciprian Marica: „Noi suntem și slabi, și bătrâni!”

„Știți ce mă neliniștește pe mine? Un lucru foarte important. În ciuda faptului că ei ne sunt net superiori nouă ca valoare individuală și ne bat la toate capitolele, Suedia promovează jucători tineri. Ei au o medie de vârstă de 26 de ani, iar noi de 28,4. Adică noi suntem și slabi, și bătrâni!

Noi, în loc să promovăm tineri, să venim cu o națională tânără, noi venim cu niște jucători care sunt cam tot cei de la Mircea Lucescu. Ei și-au cam arătat limitele. Aici se pune problema. Nu vorbim că creștem jucători, că fotbalul românesc e pe plan ascendent? Nu ni se spune de la vârful Federației că totul e perfect, că suntem pe un drum bun? Păi, unde, e mă, perfectul ăla? Unde sunt tinerii care vin din spate? Unde sunt echipele noastre din cupele europene? Unde sunt vânzările de jucători care erau odată și umpleau vistieria clubului de bani?”, a declarat Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Radu Drăgușin, singurul jucător „mai tânăr” din lotul lui Gică Hagi

„Hai să vă citesc. Radu, 29 de ani. Bancu, 34 de ani. Burcă, 33 de ani. Rațiu, 28 de ani. Drăgușin, 24, singurul jucător. Răzvan Marin, 30. Ianis Hagi, 27. Dragomir, 27. Man, 28. Mihăilă, 26. Mă, cu ce ne mai prezentăm noi? Sunt eu nebun?! Cu ce ne mai prezentăm noi?

Înainte, erau jucători la națională de 20, 21, 22, 23 de ani. Și nu numai eu, erau mulți, o generație întreagă care juca la acea vârstă. Eu am debutat la 18 ani, dar mai erau Tamaș, Goian... toți eram tineri, cam de aceeași vârstă. Acum, de la 27 în sus”, a mai spus Marica.

Meciurile României în noua ediție a Ligii Națiunilor

Suedia - România pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna)

România - Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori)

Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia)

România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională)

Al doilea mandat în fruntea naționalei pentru Gică Hagi

Amintim că partida de vineri reprezintă și debutul oficial al lui Gheorghe Hagi în cel de-al doilea mandat pe banca naționalei.

El a mai condus „tricolorii” în perioada 1 septembrie - 27 noiembrie 2001. Instalat imediat după retragerea din activitatea de jucător şi aflat la prima experienţă ca antrenor, Hagi a rezistat în funcţia de selecţioner doar trei luni, mandatul încheindu-se imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 şi 1-1).

Bilanț oficial România - Suedia