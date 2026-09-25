România debutează în Liga Națiunilor contra Suediei. Unde poate fi urmărit meciul

Echipa națională a României/ Sursa foto: Agerpres

Echipa națională de fotbal a României debutează astăzi, 25 septembrie, de la ora 21:45 (ora României), pe Strawberry Arena din Solna, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, sub comanda selecţionerului Gheorghe Hagi. Tricolorii întâlnesc selecționata Suediei.

Primul meci al României din actuala ediție a Ligii Națiunilor se joacă în deplasare, „tricolorii” urmând să întâlnească selecționata Suediei, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna.

Partida, care reprezintă și debutul oficial al lui Gică Hagi în cel de-al doilea mandat pe banca naționalei, poate fi vizionată pe Antena 1.

Grupa mai include echipele Bosnia-Herţegovina şi Polonia.

Gică Hagi a prefațat partida cu Suedia

„Ştim că întâlnim o echipă puternică. Ştim că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar trebuie să şi atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivel european şi trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Am încredere că vom face un meci foarte bun. Dacă le-am spus că sunt la 50%, atunci înseamnă că cred în acest lucru şi avem marjă. Cred eu că naţionala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, are o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment”, a afirmat Gheorghe Hagi.

Selecționerul, care a anunțat, joi, lotul de jucători pentru primul meci, nu crede că naţionala României mai are motive să aibă emoţii, întrucât se bucură de experienţa anumitor „tricolori”.

„Este al doilea stagiu pe care îl am cu echipa naţională. Au venit nişte băieţi tineri care cred eu că sunt foarte buni şi au un viitor foarte bun în faţă, plus ceilalţi, care au o experienţă destul de mare pentru că au jucat un European de tineret, iar cei de vârstă foarte bună au jucat şi un European (de seniori) în Germania. Deci, o echipă care a făcut performanţă şi sperăm să mergem să câştigăm ce putem să câştigăm, meciurile pe care le vom juca, şi să începem să ne ducem mai sus. Emoţia a trecut. Debutul a fost în vară. Acum ştiu că sunt încă la început, dar în fiecare antrenament, în fiecare zi, arătăm mai bine, ei mă cunosc pe mine mai bine, eu îi cunosc pe ei mai bine. De aceea am convocat 32 de jucători, ca să-i am acolo, să-i cunosc, să-i văd, să mă cunoască şi ei pe mine, pentru că fiecare antrenor are cerinţele lui”, a mai declarat Gheorghe Hagi.

Cum vede Hagi selecționata Suediei

În ceea ce priveşte naționala Suediei, selecţionerul a precizat că adversara este o formaţie axată pe atac, dar vulnerabilă în defensivă.

„Este o echipă care marchează goluri. În zece meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit şi multe, aşa că primeşte şi sperăm ca noi, cum am spus, să ne apărăm foarte bine şi mâine să jucăm ofensiv foarte, foarte bine. Ei au doi atacanţi foarte buni. Noi îi avem pe ai noştri. Cu toate că nouă ne lipsesc doi atacanţi care cred eu că erau foarte valoroşi, Coman şi Drăguş. Dar nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt. Cei care sunt cred că sunt atacanţi de valoare şi veţi vedea mâine. Îi simt în fiecare zi foarte bine, mai bine. Noi trebuie să stăm împreună. Încă sunt la început de drum şi este clar că e nevoie de timp. Dar, bineînţeles, trebuie să fim pragmatici. Obiectivul nostru este să încercăm să câştigăm fiecare meci, să jucăm, să facem ambele faze foarte bine, să creştem de la meci la meci în omogenitate, în tot ce pot ei să mă cunoască pe mine, fotbalul pe care îl vreau eu. Şi, bineînţeles, la rezultate clar că avem de progresat foarte mult”, a precizat el, potrivit Agerpres.

Fundașul Andrei Burcă a declarat că el și colegii săi vor face tot ce e posibil pentru o calificare la un nou turneu european, după parcursul bun de la EURO 2024.

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