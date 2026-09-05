Marius Baciu vrea să demisioneze de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo

Marius Baciu, FCSB. Sursa: Agerpres

Antrenorul Marius Baciu vrea să plece de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo, scor 2-1.

Dinamo s-a impus, pe stadionul Arcul de Triumf, scor 2-1, contra FCSB, în etapa a VIII-a din Superligă, şi şi-a consolidat primul loc în clasament.

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a anunţat că antrenorul Marius Baciu vrea să plece de la echipă, dar şi că are deja un antrenor în minte pentru a-l înlocui.

"Marius Baciu, cred eu, și am vorbit și cu MM, și s-ar putea să se retragă. Așa mi-a zis MM: 'Bă, Gigi, s-ar putea să se retragă'.

Bine, mă! Adică să renunțe el, nu știu. Așa mi-a zis MM. Nu știu de ce. Probabil, discuțiile pe care le-au avut jucătorii. Că vorbesc jucătorii, că nu știu ce. Mai multe lucruri. Vorbesc jucătorii și fac anumite discuții despre el și probabil...

Și cu Tănase a fost o discuție de genul. Nu e de autoritate, că nici Pintilii nu avea autoritate.

O să găsim noi mâine. Nu mai dați d-astea, că mă instigați! Mă instigi la violență verbală! Cu Dan Petrescu am vorbit și până în vară nu-i dă doctorul voie. Abia vara viitoare... Dar vorbesc cu Dan Petrescu, mă consult cu el.

Rădoi nu-mi răspunde, l-am sunat. Până răspunde el, eu pun antrenor deja. Am deja o idee cine o să fie. Deja știu cine o să fie antrenor!

Nu pot să zic. Trebuie să vorbesc și cu galeria. Eu respect galeria. Nu pot să spun. Mâine îl veți ști. Nu aveți răbdare până mâine?", a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club.

Ulterior, Gigi Becali a anunţat că l-a convins pe Marius Baciu să mai stea două meciuri pe bancă.

"Am vorbit cu Mustață: 'Vorbește cu galeria, du-te, întreabă-i ce părere au'. Mi-a zis: 'Ai făcut echipă, ai adus jucători noi. E stelist, hai să-i mai dăm o șansă'. Bine, îi mai dăm o șansă. Eu respect galeria, pentru că ei pe ploaie, pe vânt, pe vijelie au susținut echipa, inclusiv în play-out. Asta, pentru mine, înseamnă mult!

Am înțeles greșit. Am stabilit noi să rămânem împreună astea două meciuri, cu Petrolul și Craiova, apoi o să luăm o hotărâre, dacă mai rămâne sau nu. Din astea două meciuri trebuie să ia măcar 4 puncte, să bată Ploieștiul", a mai declarat Gigi Becali.

Adrian Mutu ar fi prima variantă de înlocuire

Dacă Marius Baciu va fi îndepărtat de FCSB, Adrian Mutu ar fi prima variantă a lui Gigi Becali pentru banca tehnică. Totuşi, în 2024, Adrian Mutu spunea că nu ar putea antrena la FCSB, din cauza implicării lui Gigi Becali la echipă.

"Nu, nu aș putea. În condițiile acelea, nu. Becali alege jucătorii și schimbările. Probabil că el face «Voi antrenați jucătorii, eu aleg cine joacă». Probabil așa funcționează la ei. De aceea spun că nu aș putea lucra acolo. Dar sunt oamenii care acceptă și e treaba lor.

Gigi își permite să facă asta pentru că sunt banii lui. E clubul lui. Nu spun că are dreptate. Are curaj să se afișeze. El decide să facă așa, să facă cum vrea. Eu nu aș sta în ceva de genul ăsta. Pe antrenorii care acceptă, nu îi judec. Eu m-aș simți inutil acolo", a declarat atunci Adrian Mutu.

Ce a declarat Marius Baciu după meciul cu Dinamo

Marius Baciu crede că FCSB merita măcar un rezultat de egalitate cu Dinamo, pe Arcul de Triumf.

"Chiar dacă am fost destul de bine organizați, ne-am retras un pic prea mult și nu ne-a convenit asta. Dar până la urmă am reglat situația și s-a întâmplat faza care s-a întâmplat, de nu a înțeles-o nimeni. Am stat 10 minute și ne-am trezit cu eliminarea lui Andre Duarte, după o fază în care nu a fost absolut nimic.

Un fault care nu a fost și ne trezim cu eliminarea unui jucător de-al nostru, provocat de Armstrong. Nu știu ce să zic, un arbitru cu atât de mare experiență... S-a văzut clar că a fost provocat, nu cred că nu se putea trece peste așa ceva la un derby. Mai ales că putea să nu dea fault. Era foarte aproape de fază, nu a fost fault și ne-am trezit cu eliminarea jucătorului nostru.

Dar apoi ne-am ridicat la un nivel bun în 10 oameni, ne-am achitat foarte bine de sarcini. Jucătorii au muncit foarte mult și merită toate felicitările noastre. Mă bucur că am avut reacție și la 0-2, echipa și-a dorit foarte mult. Îmi pare foarte rău că am avut ocazie atât de mare, cu poarta goală, la Stoian... Ce să mai zic? Cred că se putea marca, se făcea 1-1 și era altceva. Și pe Dinamo am văzut-o destul de nesigură în a doua repriză, chiar dacă eram în 10 oameni.

Am cerut să stăm, să fim atenți și să nu primim gol, că până la urmă vom marca. Am avut faza aia extraordinar de bună și nu am reușit să marcăm. La 2-1 a venit meritat golul lui Miculescu și la urma urmei nu am mai fost concentrați, s-a întâmplat acel penalty. A apărat Fane, dar ultimele minute a fost heirup.

Felicit jucătorii pentru tot efortul. E clar că mai avem nevoie de muncă, așteptăm și jucătorii care au venit. Și astăzi am fost într-un singur atacant. Vedem cum o reglăm și cu fundașii centrali, dar Joao Paulo cred că a făcut o partidă foarte bună, chiar dacă n-a fost foarte sigur astăzi la marcaj.

Dar una peste alta, trebuie să rămânem cu ce e bun din jocul ăsta: atitudine foarte bună, dorință de a câștiga. Pentru spectacolul fotbalist, cred că a fost un joc bun”, a declarat Marius Baciu la conferinţa de presă de după meci.