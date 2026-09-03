Fotbal: Rezultatele din grupele Cupei României

FCSB a surclasat-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0 (2-0), miercuri seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din prima etapă a Grupei C a Cupei României la fotbal.

David Miculescu (30, 38), Aymen Boutoutaou (69), David Popa (81) și Eddy Gnahore (90) au marcat golurile roș-albaștrilor, ultimele două venind când piteștenii jucau în zece, după eliminarea lui Yanis Pîrvu (76).

Rezultatele de miercuri:

Grupa A

ACS Minerul Lupeni - AFC UTA Arad 0-3 (0-2), Stadion Minerul - Lupeni

Au marcat: Hakim Abdallah (23), Andrei Dorobanțu (34), Marinos Tzionis (76).

Cartonaș roșu: Marcio Rosa (UTA, 63).

Arbitru: Claudiu Andrei Filip (Craiova)

AFC Botoșani - ACS FC Corvinul Hunedoara 0-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoșani

A marcat: Emmanuel Yeboah (16).

Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (București)

Grupa C

CS Gloria Bistrița - AFK Csikszereda 0-2 (0-1), Complexul Sportiv Jean Pădureanu - Bistrița

Au marcat: Albert Stahl (42), Marton Eppel (89).

Arbitru: Claudiu Cristian Gaitin (Timișoara)

FC Argeș - FC FCSB 0-5 (0-2), Stadionul Orășenesc - Mioveni

Au marcat: David Miculescu (30, 38), Aymen Boutoutaou (69), David Popa (81), Eddy Gnahore (90).

Cartonaș roșu: Yanis Pîrvu (FC Argeș, 76).

Arbitru: Rareș George Vidican (Satu Mare)

Grupa D

Sporting Liești - Dinamo București 1-4 (0-3), Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Petrișor Voinea (86 - penalty), respectiv Alexandru Musi (4, 19), Cătălin Cîrjan (16), Oliver Hintsa (83).

Arbitru: Mihai-Laurențiu Ene (Giurgiu). (Agerpres)



