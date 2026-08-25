Cupa României: Programul partidelor din prima etapă a grupelor

Rapid București a fost inclusă în Grupa A, cea mai echilibrată a Cupei României la fotbal, alături de UTA Arad, Corvinul Hunedoara, FC Botoșani, Minerul Lupeni și Politehnica Timișoara, conform tragerii la sorți.

12 meciuri sunt programate marţi, miercuri şi joi, în perioada 1-3 septembrie, în prima etapă a grupelor Cupei României Betano 2026/2027. Acestea vor putea fi urmărite fie la TV (Digi Sport şi Prima Sport), fie online, pe FRF TV.

Programul meciurilor din runda cu numărul 1:

Grupa A

Miercuri, 2 septembrie, ora 16:00: Minerul Lupeni - UTA Arad (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 16:45: FC Botoşani - FC Corvinul (Prima Sport, Digi Sport)

Joi, 3 septembrie, ora 20:30: Politehnica Timişoara - FC Rapid 1923 (Prima Sport, Digi Sport)

Grupa B

Marţi, 1 septembrie, ora 16:00: Progresul Spartac - Concordia Chiajna (FRF TV)

Marţi, 1 septembrie, ora 18:00: Sepsi OSK - CFR Cluj (Prima Sport, Digi Sport)

Marţi, 1 septembrie, ora 21:00: Universitatea Cluj - ACS Petrolul 52 (Prima Sport, Digi Sport)

Grupa C

Marţi, 1 septembrie, ora 18:00: Corona Braşov - FC Bihor Oradea (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 18:00: CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 21:30: Campionii FC Argeş - FCSB (Prima Sport, Digi Sport)

Grupa D

Marţi, 1 septembrie, ora 20:00: Chindia Târgovişte - FC Voluntari (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 19:00: Sporting Lieşti - Dinamo (Prima Sport, Digi Sport)

Joi, 3 septembrie, ora 17:30: FC Bacău - Universitatea Craiova (Prima Sport, Digi Sport)

Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României Betano propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare în runda play-off-ului.

Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală, programate pe 3 martie 2027, semifinale se vor juca pe 21 aprilie 2027, iar finala va avea loc pe 12 mai 2027.

Calendarul Cupei României Betano, ediţia 2026/2027

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027.