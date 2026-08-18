Cupa României 2026-2027: Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște, primele echipe calificate în grupe

Cupa României. Sursa foto: Agerpres

Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște sunt primele echipe care au obținut calificarea în grupele Cupei României 2026-2027, după ce au obținut victorii, marți seara, în deplasare.

Petrolul Ploieşti şi Chindia Târgovişte sunt primele echipe care s-au calificat în grupele Cupei României la fotbal, marţi seara, după victorii în deplasare.

„Găzarii” i-au scos pe elevii lui Dorinel Munteanu

Petrolul a trecut de CSM Reşiţa cu scorul de 3-2, după prelungiri, după ce a avut 2-0 la pauză. Lucho Vega (31) şi David Paraschiv (44) au adus în avantaj echipa antrenată de Ricardo Sousa, dar bănăţenii conduși de Dorinel Munteanu au reuşit să egaleze prin Stefan Visic (48) şi Cristian Chira (89) şi să trimită meciul în prelungiri. Ioan Tolea (109) a marcat golul calificării echipei ploieştene.

Gazdele au avut trei mari ratări în prelungiri, prin Chira (94 - bară), Claudiu Apro (116) şi Ouadie Salhi (120+1 - bară). Şi Petrolul a avut o mare ocazie, prin Dan Nludulu (120+1), singur cu portarul.

Chindia Târgoviște câștigă cu Râmnicu Vâlcea

Chindia a trecut de SCM Râmnicu Vâlcea la loviturile de departajare, cu 5-4, după ce gazdele au avut trei ratări din punctul cu var, iar dâmboviţenii două.

Rezultate

Marţi

CSM Reşiţa - (+) Petrolul Ploieşti 2-3 (0-2, 2-2), după prelungiri, Stadion „Mircea Chivu” - Reşiţa

SCM Râmnicu Vâlcea - (+) Chindia Târgovişte 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 4-5, la loviturile de departajare, Stadion Municipal - Râmnicu Vâlcea

Program

Miercuri

CS Gloria Bistriţa - Metalul Buzău (Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” - Bistriţa, 17:30)

Minaur Baia Mare - ACS FC Corvinul Hunedoara (Stadion „Viorel Mateianu” - Baia Mare, 17:30)

FC Bihor Oradea - Farul Constanţa (Stadion „Iuliu Bodola” - Oradea, 17:30)

SC Popeşti Leordeni - ACS FC Bacău (Arena 1 - Clinceni, 17:30)

ACS Minerul Lupeni - Unirea 04 Slobozia (Stadion Minerul - Lupeni, 17:30)

ACS USV Iaşi - Sporting Lieşti (Stadion „Emil Alexandrescu” - Iaşi, 17:30)

ACS CIL Blaj - Progresul 1944 Spartac Bucureşti (Stadion CIL Veza, 17:30)

CS Afumaţi - FC Voluntari (CNAF Buftea iarbă, 17:30)

CSM Slatina - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion 1 Mai - Slatina, 17:30)

Politehnica Timişoara - AFC ASA Târgu Mureş (Stadion Electrica - Timişoara, 17:30)

CSM Corona Braşov - CS Tunari (Baza Sportivă Carpaţi - Braşov, 17:30)

Concordia Chiajna - ACS Oţelul Galaţi (Stadion Concordia - Chiajna, 20:30)

Joi

Steaua Bucureşti - FK Csikszereda (Stadionul Steaua - Bucureşti, 17:00)

CSC 1599 Şelimbăr - AFC Botoşani (Stadion Măgura - Cisnădie, 17:30)

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în grupele competiţiei.

Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la ora 15:00, potrivit Agerpres.

Cupa României 2026-2027

Cupa României Betano, ediția 2026-2027, a început în luna iulie cu faza regională, în care echipele câștigătoare la nivel județean au fost împărțite în șapte regiuni. Cele șapte câștigătoare ale finalelor regionale au obținut calificarea în faza națională a competiției.

În faza națională, competiția a continuat cu trei tururi eliminatorii și un play-off, înaintea intrării în faza grupelor. În Turul I au participat 65 de echipe din Liga 3, alături de cele șapte formații calificate din faza regională.

Faza grupelor este programată să înceapă pe 2 septembrie, urmând ca celelalte două etape să se dispute pe 28 octombrie și 2 decembrie. Sferturile de finală sunt programate pentru 3 martie 2027, în timp ce semifinalele pentru 21 aprilie.

Finala Cupei României este prevăzută pentru 12 mai 2027, potrivit FRF.