 Dinamo - FK Csikszereda, scor final în Superligă

Foto: FK Csíkszereda/facebook

Liderul Dinamo București a învins ''lanterna roșie'' FK Csikszereda cu scorul de 3-1 (3-1), vineri seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul rapid, prin Marton Eppel (5), cu o lovitură de cap din 7 metri, la lovitura liberă executată de Lorand Paszko.

Scoțianul Danny Armstrong (26) a restabilit egalitatea, cu un șut la colțul lung. Olandezul Dean Zandbergen a înscris primul său gol pentru Dinamo (37), după o degajare a portarului Alaa Bellaarouch.

Spaniolul Alberto Soro (45+1) a stabilit scorul primei reprize, care a fost și scorul final, cu o lovitură de cap, la centrarea lui Armstrong.

Dinamo și-a consolidat poziția de lider, în timp ce FK Csikszereda rămâne singura echipă fără victorie din Superligă.

AFK Csikszereda - Dinamo București 1-3 (1-3), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Marton Eppel (5), respectiv Danny Armstrong (26), Dean Zandbergen (37), Alberto Soro (45+1).

Arbitru: George Cătălin Roman (Timișoara); arbitri asistenți: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Raul Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Mihail-Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Cătălin Sorin Popa (Pitești); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanța)

Observatori: Ioan Onicaș (Zalău) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploiești) - LPF. (Agerpres)



