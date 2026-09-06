Andrei Raţiu, Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu, în formă maximă înainte de meciurile echipei naţionale. Toţi trei au marcat în weekend

Sursa: Agerpres

Echipa naţională a României se pregăteşte de primele meciuri în Liga Naţiunilor cu Gheorghe Hagi pe banca tehnică. Debutul naţionalei în competiţie este cu Suedia, pe 25 septembrie.

În această toamnă, Echipa Națională de Fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor. În prima fereastră FIFA, tricolorii vor disputa patru meciuri.

· Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) BILETE AICI

· Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

· Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

· Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Veşti bune pentru Gheorghe Hagi

Selecţionerul Gheorghe Hagi pare că va avea la dispoziţie mai mulţi jucători în formă. Andrei Raţiu, Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin au marcat pentru echipele lor în acest weekend, în timp ce Radu Drăguşin a fost integralist pentru Fiorentina şi a dat o pasă de gol.

Stanciu a înscris al nouălea său gol în acest sezon din campionatul Chinei, pentru Dalian Yingbo. Mijlocaşul are şi patru pase decisive. Dalian Yingbo a învins-o pe Qingdao Hainiu cu 2-1, pe teren propriu, sâmbătă, 5 septembrie.

Răzvan Marin a înscris un gol pentru AEK Atena, în meciul câştigat cu scorul de 5-0 în faţa formaţiei Aris Salonic, sâmbătă, în etapa a treia a Superligii de fotbal a Greciei.

Marin a marcat al treilea gol al campioanei (67).

Celelalte goluri ale lui AEK au fost înscrise de Barnabas Varga (11, 62), Aboubakary Koita (75) şi Zini (90).

Marin a jucat 80 de minute şi este la primul gol marcat în actualul campionat.

Andrei Raţiu a marcat un gol pentru Rayo Vallecano, care a învins-o pe Racing Santander cu scorul de 3-2, sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a ligii spaniole de fotbal.

Madrilenii au obţinut prima victorie din acest sezon după ce au fost conduşi cu 1-0 şi 2-1, goluri înscrise de Sergio Canales (4), din lovitură liberă, şi Pablo Garcia (28). Raţiu a egalat prima oară (17), cu un şut puternic din unghi, celelalte goluri ale lui Rayo fiind reuşite de Sergio Camello (43, 47).

Internaţionalul român a fost integralist la Rayo.

Gheorghe Hagi vrea să câştige grupa din Liga Naţiunilor

Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat obiectivul naţionalei în Liga Naţiunilor: câştigarea grupei.

Obiectivul numărul unu este acela de a câştiga grupa, nu există altceva decât să câştigăm fiecare meci, cu această mentalitate pe care ne dorim să o construim. Ştim că întâlnim echipe competitive, foarte bune, dar cred că şi noi trebuie să gândim aşa, să fim aşa şi noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel, dacă vrem să avem pretenţii, dacă vrem vreodată să ajungem şi mai sus, a declarat Hagi.

Eu îmi doresc să ajungem şi în prima ligă pentru a avea ocazia să mă duelez cu antrenorii care au venit acum. E un 'challenge', e o provocare mare pentru noi, patru meciuri într-un stagiu. Ca şi cum ne-am califica la Europene şi trebuie să jucăm patru meciuri la rând. Trebuie să ne focusăm foarte bine, nu în primul, nu în al doilea, ci în toate. Trebuie să anticipăm totul, să pregătim foarte bine, pentru că la reunire trebuie să avem totul pus la punct, a subliniat selecţionerul.