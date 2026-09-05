Dinamo - FCSB. Derby de România - Live score

Foto Agerpres / Galerie Dinamo

Dinamo şi FCSB se confruntă, sâmbătă seara, în "eternul derby" de România.

Derby-ul Dinamo - FCSB, din cadrul etapei a 8-a a Superligii României, se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală. DC News transmite, în cadrul acestui articol, principalele momente ale partidei precum şi scorul în timp real.

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Nuno Campos, antrenor Dinamo, declaraţii înainte de meci:

"Toată lumea simte energia fanilor şi a celor din jur. Este bine să avem astfel de meciuri. Pentru noi este important să înţelegem dimensiunea partidei, dar, în acelaşi timp, trebuie să gândim cu capul pe durata jocului. Trebuie să jucăm cu inima, dar să gândim bine ceea ce avem de făcut pentru a încerca să câştigăm cele trei puncte. De fiecare dată când avem un derby este ceva special. Întrebarea este cum gestionăm astfel de meciuri. Este foarte important să ne menţinem concentrarea asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem şi să aducem energia bună în joc, nu anxietatea. Astfel de meciuri sunt, de obicei, decise de detalii. Este foarte important să înţelegem că detaliile contează de fiecare dată, dar mai ales în astfel de partide. Pregătim meciul la fel ca pe toate celelalte, urmărind şi analizând ceea ce face adversarul pe teren, după care pregătim lucrurile care ne pot oferi un avantaj în acest tip de meciuri, dar şi în celelalte. Pentru noi este o pregătire normală pentru un meci normal."

Marius Baciu, antrenor FCSB:

"Un asemenea derby se poate câştiga sau se poate pierde, bineînţeles, dacă nu reuşeşti să respecţi absolut tot. E un meci care sunt sigur că va fi foarte tacticizat. Cred că fiecare dintre antrenori o să dea cât mai puţine spaţii adversarului. Clar că respectul ăsta care duce la multă concentrare şi faptul că nicio echipă nu-şi doreşte să piardă vor fi foarte importante. Bineînţeles, cine va greşi mai puţin va avea câştig de cauză."