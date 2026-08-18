Nou șef la CFR Cluj. Nelu Varga a spus cui pasează datoriile uriașe ale clubului

Foto ilustrativ CFR Cluj - Sursa Agerpres

CFR Cluj își schimbă conducerea! Ioan Varga a confirmat că vine un alt șef la clubul ardelean.

Ioan Varga a spus că la conducerea clubului CFR Cluj va veni Hendrik Klein, un antreprenor elvețian, alături de un consorțiu condus de elvețieni. Aceștia vor acoperi o parte din datoriile care se ridică la milioane de euro. De menționat faptul că CFR a depus, vinerea trecută, la Tribunalul Cluj solicitarea de deschidere a procedurii de insolvență.

Varga vrea să își cedeze toate acțiunile

Ioan Varga a afirmat că va mai susține CFR Cluj încă un an, apoi se va retrage din fotbal. După ce clubul își va achita datoriile, Varga vrea să-și cedeze toate acțiunile.

„Vine un preşedinte nou, o spun acum în premieră! Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia. A sosit ieri şi va intra în pâine. Hendrik Klein este numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe el. De astăzi va fi, de astăzi!

Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap. Este un om care a fost în acţionariat la Basel, este om serios şi care ştie joaca.

Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut, acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează”, a spus Ioan Varga.

«Eşti chiar nebun, mai bagi bani?»

„N-am niciun sentiment, sunt atât de supărat pe cei care te critică pe banii tăi. În plus, eu n-am avut niciun câştig. Tot ce am făcut, am făcut pentru fotbalul din Cluj. Am făcut cât am putut eu, mi-am băgat bănuţii mei şi nu e plăcut să vezi că familia îţi zice «Eşti chiar nebun, mai bagi bani?».

Am zis că le mai bag bani anul ăsta şi de acolo încolo ei să se descurce. Cu UTA nu ştiu nimic nou momentan, a fost la cald, momentan mă gândesc la asta. Sper doar să ajut clubul CFR şi vedem mai departe”, a spus Ioan Varga, conform primasport.ro.

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