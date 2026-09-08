Messi, Mbappe și Yamal se bat pentru Balonul de Aur 2026. Lista completă a celor 30 de nominalizați

Foto: Agerpres

Kylian Mbappe, Lionel Messi şi Lamine Yamal se numără printre cei 30 de fotbalişti nominalizaţi pentru Balonul de Aur 2026. De asemenea, printre cei nominalizați se află și argentinianul Lautaro Martinez, antrenat de Cristi Chivu la Inter.

În cursa pentru Balonul de Aur 2026, pe lângă Ousmane Dembele, câștigător în 2025, se află şapte jucători de la Paris Saint-Germain: Hvicea Kvaraţhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos şi Willian Pacho, potrivit Agerpres.

Câștigătorii Campionatului Mondial din acest an, Spania, au cei mai mulți jucători pe lista de nominalizați, printre care Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri şi Ferran Torres.

Lionel Messi ar putea câștiga al nouălea Balon de Aur din carieră

Lionel Messi, câştigător de opt ori al Balonului de Aur şi finalist al ultimei Cupe Mondiale cu Argentina, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională în urmă cu mai puţin de zece zile, este în cursă pentru un al nouălea trofeu.

Surprinzător, au fost nominalizaţi şi senegalezul Sadio Mane (Al-Nassr) şi mexicanul Julian Quinones (Al-Qadsiah FC).

Singurul jucător din campionatul Italiei care a fost nominalizat este Lautaro Martinez, atacantul argentinian al lui Inter Milano, campioana en-titre din Serie A, antrenată de Cristian Chivu.

Lista completă a celor 30 de nominalizaţi: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern Munchen), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Achraf Hakimi (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Hvicea Kvaraţhelia (PSG), Marquinhos (PSG), Sadio Mane (Al-Nassr), Lautaro Martinez (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Munchen), Joao Neves (PSG), Willian Pacho (PSG), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/FC Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Ferran Torres (FC Barcelona/PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Vinicius Jr (Real Madrid), Vitinha (PSG).

Messi, în lacrimi după meciul Spania - Argentina din finala Cupei Mondiale 2026

Finala Campionatului Mondial 2026 a avut parte de un moment emoționant pentru Lionel Messi. După fluierul final, Messi a izbucnit în lacrimi pe gazon. Imaginile cu starul argentinian stând pe teren, cu capul plecat, au făcut înconjurul planetei.

De asemenea, Messi nu şi-a arătat emoţiile nici în momentul în care președintele american Donald Trump i-a oferit medalia de vicecampion la gât. Mai mult, el a început să plângă atunci când a coborât de pe podium pe teren şi s-a întors către suporteri.