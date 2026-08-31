Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Starul argentinian Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a anunțat luni, 31 august, că pune capăt parcursului său la naționala Argentinei, după mai bine de 20 de ani în tricoul „Albiceleste”.

Fotbalistul Lionel Messi şi-a anunţat pe Instagram retragerea din echipa naţională a Argentinei, la doar câteva săptămâni după înfrângerea suferită de echipa „albiceleste” în finala Cupei Mondiale şi după decesul tatălui şi impresarului său, Jorge Messi, informează AFP, potrivit Agerpres.

Messi se retrage de la naționala Argentinei: „Nu mai am nimic de oferit”

„După tot acest timp care a trecut de la finală, după ce m-am gândit foarte mult, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag de la echipa națională…

A fost o decizie care m-a durut și încă mă doare în suflet, dar înțeleg că a venit momentul. Vă jur că întotdeauna am dat totul, nu doar în ultimii ani, în care am câștigat totul, ci și înainte. Mereu am luptat și am dat tot ce am avut pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurii și pentru a vă face să fiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului.

A mai rămas puțin și etapele se încheie una câte una, iar aceasta este una care mă doare foarte mult. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fac parte din echipa națională. M-am consumat complet, nu mai am nimic de oferit, iar în plus vin din urmă jucători foarte buni care merită să fie aici.

Vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care mi-ați oferit-o în acești 20 de ani. O să-mi fie foarte dor să vă aud din interior. De acum, voi fi unul dintre voi, susținând și încurajând mereu echipa din afara terenului (la bine și la greu, cu atât mai mult).

Le mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie atât de frumoasă, dar și dificilă. Le mulțumesc tuturor antrenorilor, colegilor și conducătorilor alături de care am avut ocazia să împărtășesc această experiență. Plec cu amintiri și momente de neuitat.

Plec liniștit și mândru că, împreună cu colegii mei, v-am oferit momente la care doar visam. A fost o nebunie să trăiesc toate acestea alături de voi. Vă iubesc!”, a scris pe contul său de Instagram câştigătorul a opt Baloane de Aur.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut argentinian”, și-a încheiat mesajul Messi.

Messi a revenit la națională pentru a juca o nouă finală de CM

Lionel Messi, care la vârsta de 39 de ani continuă să joace la nivel de club pentru Inter Miami, în Statele Unite, se retrăsese anterior din echipa naţională în 2016, pentru ca ulterior să revină la Cupa Mondială din 2018 şi să triumfe patru ani mai târziu, în Qatar.

Recent, pe lângă finala pierdută în faţa Spaniei pe 19 iulie, la New York, fotbalistul argentinian a fost profund afectat de decesul tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, el declarând la jumătatea lunii august că „nu crede că va mai putea continua mult timp”.